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Рядовой-срочник получил травму в воинской части Актау
24 Февраля 2022 19:13
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Военнослужащий срочной службы получил травму в воинской части Актауского гарнизона. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РК, передает МИА «Казинфформ».
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«24 февраля текущего года в воинской части Актауского гарнизона при обслуживании военной техники получил травму рядовой срочной службы Т.
Солдату оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние военнослужащего оценивается врачами как средней степени тяжести.
Управлением военной полиции Актауского гарнизона проводится проверка. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Военнослужащий был призван на срочную воинскую службу осенью 2021 года из г. Актобе», - говорится в Telegram-канале Минобороны РК.
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