В Сарыозекском гарнизоне военнослужащий-контрактник получил огнестрельное ранение

2 сентября в результате нарушения правил обращения с оружием получил сквозное огнестрельное ранение правой руки военнослужащий по контракту войсковой части 12740 Сарыозекского гарнизона, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Сухопутных войск РК.

Военнослужащий был госпитализирован в областную больницу Талдыкоргана, где ему была оказана вся необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья пострадавшего удовлетворительное.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Как сообщалось ранее, Президент Касым-Жомарт Токаев 2 сентября, выступая с Посланием народу Казахстана, поручил обеспечить железную дисциплину в Вооруженных силах, в связи с растущим числом инцидентов в армии.

Напомним, 22-летний солдат воинской части 5571 в Алматы Ербаян Мухтар уже больше шести месяцев находится в «коме» в результате черепно-мозговой травмы. В воинской части Нацгвардии, где служил молодой человек, его родным сообщили, что он упал в туалете и ударился головой о плитку. Но они не верят в эту версию и требуют справедливого расследования. Министерстве обороны РК заявили о готовности оказать медицинскую помощь солдату-срочнику Ербаяну Мухтару.

Это не первый несчастный случай в воинской части 5571. Два года назад там погиб другой солдат — Алмас Шахимов из Кокшетау. Военные обвинили в случившемся песчаную бурю и палатку. А мать погибшего Индира Туганбаева недавно рассказала про результаты повторной судебно-медицинской экспертизы.

9 июня военнослужащий РгК «Юг» в тяжелом состоянии поступил в реанимационное отделение Центральной районной больницы Кордайского района Жамбылской области. У пациента присутствовал плеврит справа, инфекционно-токсический шок 3-4 степени, гипоксический отек головного мозга, мозговая кома, состояние после клинической смерти. Южное региональное военное следственное управление Министерства внутренних дел возбудило уголовное дело в отношении военнослужащего младшего сержанта Турлан Д. Д. по уголовной статье «Злоупотребление властью».