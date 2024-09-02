Президент: Здоровье и безопасность солдат – особая ответственность руководства армии

Глава государства отметил важность соблюдения закона и порядка в армии, подчеркнув, что это первостепенная задача.

— Первостепенное значение имеет соблюдение закона и порядка в армии, куда молодые ребята идут отдавать долг Родине. Чтобы солдаты могли должным образом выполнять свои обязанности, в Вооруженных Силах и других силовых структурах в первую очередь надо обеспечить железную дисциплину. Родители доверили государству своих сыновей, поэтому именно на руководстве армии и правоохранительных органов лежит особая ответственность за их здоровье и безопасность, — заявил Касым-Жомарт Токаев.