РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:03, 02 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Президент: Здоровье и безопасность солдат – особая ответственность руководства армии

    военные военная присяга солдаты әскери ант қабылдау сарбаздар
    Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

    Президент Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана, где поручил обеспечить железную дисциплину в Вооруженных силах, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Глава государства отметил важность соблюдения закона и порядка в армии, подчеркнув, что это первостепенная задача.

    — Первостепенное значение имеет соблюдение закона и порядка в армии, куда молодые ребята идут отдавать долг Родине. Чтобы солдаты могли должным образом выполнять свои обязанности, в Вооруженных Силах и других силовых структурах в первую очередь надо обеспечить железную дисциплину. Родители доверили государству своих сыновей, поэтому именно на руководстве армии и правоохранительных органов лежит особая ответственность за их здоровье и безопасность, — заявил Касым-Жомарт Токаев.

    Теги:
    Армия Вооруженные силы Касым-Жомарт Токаев Послание Президента РК-2024
    Жуман Кииков
    Автор
    Жуман Кииков
    Сейчас читают
    telegram