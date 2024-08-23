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    23:15, 22 Август 2024 | GMT +6

    Минобороны готово оказать медпомощь солдату-срочнику Ербаяну Мухтару

    больница
    Фото: shutterstock.com

    Министерстве обороны РК заявили о готовности оказать медицинскую помощь солдату-срочнику Ербаяну Мухтару, который уже больше шести месяцев находится в «коме», передает агентство Kazinform.

    В ведомстве пояснили распространяемую в СМИ и социальных сетях информацию о травме военнослужащего срочной службы Ербаяна Мухтара.

    — Информируем, что солдаты-срочники проходят службу также в Пограничной службе Комитета национальной безопасности, Национальной гвардии Министерства внутренних дел, Службе государственной охраны и Министерстве по чрезвычайным ситуациям. Министерство обороны не осуществляет контроль за безопасностью воинской службы в этих силовых ведомствах, — отметили в МО.

    В министерстве заявили, что сохранение жизни и здоровья военнослужащих является первостепенной задачей для командиров.

    — Мы переживаем вместе с родными и близкими Ербаяна Мухтара и готовы оказать медицинскую помощь в лечебных учреждениях Министерства обороны РК, — говорится в сооющении Минобороны.

    Напомним, 22-летний солдат воинской части 5571 в Алматы Ербаян Мухтар уже больше шести месяцев находится в «коме» в результате черепно-мозговой травмы. В воинской части Нацгвардии, где служил молодой человек, его родным сообщили, что он упал в туалете и ударился головой о плитку. Но они не верят в эту версию и требуют справедливого расследования.

    Это не первый несчастный случай в воинской части 5571. Два года назад там погиб другой солдат — Алмас Шахимов из Кокшетау. Военные обвинили в случившемся песчаную бурю и палатку. А мать погибшего Индира Туганбаева недавно рассказала про результаты повторной судебно-медицинской экспертизы.

    Теги:
    МВД РК Армия Закон и право Нацгвардия Минобороны РК Комментарий Здоровье
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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