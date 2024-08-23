Минобороны готово оказать медпомощь солдату-срочнику Ербаяну Мухтару

Министерстве обороны РК заявили о готовности оказать медицинскую помощь солдату-срочнику Ербаяну Мухтару, который уже больше шести месяцев находится в «коме», передает агентство Kazinform.

В ведомстве пояснили распространяемую в СМИ и социальных сетях информацию о травме военнослужащего срочной службы Ербаяна Мухтара.

— Информируем, что солдаты-срочники проходят службу также в Пограничной службе Комитета национальной безопасности, Национальной гвардии Министерства внутренних дел, Службе государственной охраны и Министерстве по чрезвычайным ситуациям. Министерство обороны не осуществляет контроль за безопасностью воинской службы в этих силовых ведомствах, — отметили в МО.

В министерстве заявили, что сохранение жизни и здоровья военнослужащих является первостепенной задачей для командиров.

— Мы переживаем вместе с родными и близкими Ербаяна Мухтара и готовы оказать медицинскую помощь в лечебных учреждениях Министерства обороны РК, — говорится в сооющении Минобороны.

Напомним, 22-летний солдат воинской части 5571 в Алматы Ербаян Мухтар уже больше шести месяцев находится в «коме» в результате черепно-мозговой травмы. В воинской части Нацгвардии, где служил молодой человек, его родным сообщили, что он упал в туалете и ударился головой о плитку. Но они не верят в эту версию и требуют справедливого расследования.

Это не первый несчастный случай в воинской части 5571. Два года назад там погиб другой солдат — Алмас Шахимов из Кокшетау. Военные обвинили в случившемся песчаную бурю и палатку. А мать погибшего Индира Туганбаева недавно рассказала про результаты повторной судебно-медицинской экспертизы.