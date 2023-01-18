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Солдат срочной службы погиб близ Астаны

18 Января 2023, 14:09
Солдат срочной службы погиб близ Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Военнослужащий погиб во время прыжка с парашютом близ Астаны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

«18 января близ города Астаны на прыжковом поле при выполнении учебно-боевой задачи, совершая плановые прыжки с парашютом, погиб солдат срочной службы. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. Назначена проверка», - сообщил главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РК генерал-майор Талгат Койбаков.

По его словам, воинская служба всегда сопряжена с опасностью и риском для жизни.

«Для нас потеря любого солдата является тяжелейшей утратой… Военнослужащий был призван весной 2022 года из Караганды. Пользовался уважением среди сослуживцев и командиров. По службе характеризовался исключительно с положительной стороны. На протяжении службы проявлял огромное желание к изучению военного дела. Был достойным сыном своих родителей, настоящим патриотом, примером для сослуживцев. Командование и личный состав Вооруженных сил выражают глубокие соболезнования родным и близким погибшего», - сказал Талгат Койбаков.

Как подчеркнул главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РК, Министерством обороны будут приняты все необходимые меры по оказанию помощи семье погибшего военнослужащего.


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