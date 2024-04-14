Около 5 тысяч военнослужащих помогали в борьбе с паводками в регионах РК

Официальный представитель МО РК Руслан Жангулин сообщил об участии военнослужащих в противопаводковых мероприятиях , передает корреспондент агентства Kazinform.

— За сутки в противопаводковых мероприятиях от Вооруженных Сил Республики Казахстан было задействовано 2 262 военнослужащих, 137 единиц автомобильной техники, 4 вертолета армейской авиации, 1 самолет военно-транспортной авиации. Армейской авиацией из населенных пунктов эвакуировано 113 человек, перевезено 40 человек и 11 тонн груза. В соответствии с решением Оперативного штаба для предотвращения прогнозируемого затопления участков местности и жилого массива в Атырау осуществлена переброска личного состава регионального командования «Юг» в количестве 406 человек и 25 единиц автомобильной техники. Силами личного состава Вооруженных сил за прошедшие сутки проведена заготовка и укладка более 96 000 мешков с песком вдоль берегов рек, озёр и населенных пунктов, — сообщил Руслан Жангулин на брифинге в СЦК.

По его данным, в Актюбинской области на паромной переправе в районе н. п. Ойыл за сутки совершено 9 пароморейсов, эвакуировано 75 человек, переправлено 35 единиц транспорта, 3 тонны гуманитарной помощи.

В Атырауской области проводились работы по заготовке и укладке мешков с песком по периметру п. Махамбет, вдоль русла реки Жайык, проводилось укрепление берегов русла реки Жем.

В Атырау на помощь жителям прибыли военнослужащие регионального командования «Юг» в количестве 600 человек и 36 единиц военной техники.

Экипажем Актауской авиабазы с помощью разведывательного ударного беспилотного летательного аппарата проводится аэронаблюдение и разведка местности в русле реки Жайық.

В Западно-Казахстанской области военнослужащими Вооруженных Сил проведены работы по заготовке и укладке мешков с песком, укреплению дамбы вдоль берега реки Жайык, укреплению береговой линии реки Ілек в Акжайыкском сельском округе, проведена работа по выгрузке гуманитарной помощи в поселке Жамбыл Байтерекского района. Военнослужащие десантно-штурмовых войск возводили дамбы в селах Магистральное, Подстепное, Байконыс, Заречинск, Бударин, Жанабулак и Чапаево.

В Петропавловске военнослужащие выполняли задачи по укреплению объездной дороги вблизи города, усилению дамбы в районе поселка Бесколь, эвакуации людей из населенных пунктов. Проведена работа по укреплению берега восточной стороны реки Ишим, мкр. Подгора. Также совместно с военнослужащими Национальной гвардии осуществлялись охранные мероприятия.

В селах Заречный Есильского района, Далабай, Тасоткель и Тассуат Жаркаинского района Акмолинской области военнослужащие столичной бригады особого назначения продолжали работы по обеспечению электричеством объектов жизнедеятельности (акимат, водонасосная станция, пекарня, школа, телевышка).

Всего в период с 27 марта по 13 апреля в противопаводковых мероприятиях от Вооруженных Сил задействовано 4 959 человек личного состава, 166 единиц автомобильной техники, 5 автобусов, 11 вертолетов армейской авиации, 5 военно-транспортных самолетов.

Совершено 421 полетов, эвакуировано 2 837 человек, из них 792 детей, перевезено — 868 человек, груз — 148 496 килограмм.

Проведена заготовка и укладка 448 644 мешков с песком.

В целях расширения русла реки Жем подрывной командой РгК «Запад» осуществлено 10 подрывов (30 км от г. Кульсары Атырауской области).

В период 14–15 апреля запланировано: