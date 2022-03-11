Внесены изменения в программу боевой подготовки казахстанской армии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Вооруженных силах Казахстана начался этап боевого слаживания рот и батарей, завершающей фазой которого станут ротные тактические учения с боевой стрельбой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

В соответствии с поручением Президента страны по пересмотру программы боевой подготовки в Генеральном штабе создана рабочая группа, которая ведет переработку регламентирующего процесс боевой учебы Вооруженных сил документа.

При этом в обучение войск уже внесены изменения, направленные на совершенствование боевых навыков личного состава.

В ходе подготовки рот основное внимание уделяется умелым и слаженным действиям военнослужащих в населенных пунктах и в горной местности против незаконных вооруженных формирований, применению беспилотных летательных аппаратов для разведки и уничтожения условного противника в труднодоступных местах.

При отработке вопросов проведения специальной операции организовано взаимодействие и обмен практическим опытом с подразделениями других войск и воинских формирований.

«Как показывает практика, рота является ключевым звеном при ведении боевых действий в населенном пункте против незаконных вооруженных формирований. Поэтому очень важно, чтобы и военнослужащие, и командиры могли уверенно ориентироваться в быстро меняющейся обстановке, эффективно использовать имеющиеся силы и средства», – отметил заместитель командующего войсками регионального командования «Юг» по боевой подготовке полковник Бауыржан Куренкеев.