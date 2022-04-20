Проводить парад затратно - министр обороны РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан занимается повышением боевой готовности. Об этом заявил министр обороны РК Руслан Жаксылыков, отвечая на вопросы по поводу отмены проведения военного парада в честь Дня Вооруженных сил, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее в Минобороны сообщили , что в 2022 году проведение военного парада, посвященного 30-летию образования Вооруженных сил Республики Казахстан и Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., не планируется.

«Перед Вооруженными силами Казахстана стоят серьезные задачи. И Верховный главнокомандующий нам их определил. Для того, чтобы провести (парад) и запрашивать (финансирование) из бюджета – очень затратно. Это горюче-смазочные материалы, командировочные расходы, питание личного состава. Мы посчитали… Только учения закончили… Что важнее – провести учения и проверку нашей боевой готовности или же заниматься парадом? Мы считаем, что в данной ситуации, с учетом реализации поручений Верховного главнокомандующего, наиболее целесообразно заниматься боевой готовностью и подготовкой Вооруженных сил», - сказал Руслан Жаксылыков журналистам после пленарного заседания Мажилиса.

Министр при этом отметил, что все запланированные мероприятия в честь Дня Победы состоятся, в частности, чествование ветеранов.

«Мероприятия будут идти планово, будут выплаты ветеранам со стороны органов исполнительной власти. Мы их будем чествовать и поздравлять», - проинформировал глава Минобороны.

Также министр ответил, будет ли наша страна в дальнейшем проводить военные парады.

«Вы понимаете, что парад – это одно из изъявлений патриотических чувств. Вы знаете, что у нас была пандемия, не было необходимости. Сейчас мы занимаемся повышением боевой готовности. В следующем году, когда будет достаточная экономическая ситуация и все остальное, мы будем проводить парад», - сказал Руслан Жаксылыков.

Как дополнил министр, один военный парад обходится в среднем в 4 млрд тенге.