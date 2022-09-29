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Казахстан принял участие в учении сил специальных операций в Турции

Редактор:  
Ринат Дусумов
29 Сентября 2022, 15:43
Казахстан принял участие в учении сил специальных операций в Турции

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Центре специального назначения Вооруженных сил Турецкой Республики впервые состоялось объединенное учение сил специального назначения «Безграничное братство-1». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

В нем приняли участие воинские контингенты Азербайджана, Казахстана, Турции, Пакистана и Узбекистана, всего более ста человек.

Казахстанские военнослужащие привлекались к планированию операции, к выполнению тактических эпизодов по ведению специальной разведки, ближнего боя и боевых действий в городских условиях, штурма здания и ликвидации охраны объекта и эвакуации тактической группы воздушным способом с использованием подвесной системы.

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Кроме того, в рамках учений проведены занятия по военно-медицинской подготовке на комплексных симуляторах с акустической системой, отработаны действия в кризисных ситуациях по оказанию первой медицинской помощи и эвакуации раненого с поля боя.

В рамках учения была организована подготовка парашютистов на тренажере «аэродинамическая труба» и виртуальных программных комплексах.

Основная цель проведенных маневров – обмен опытом подразделений специального назначения вооруженных сил стран-партнеров при проведении специальных операций в условиях гибридных угроз.

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Фото : gov.kz

Учения   Армия   Турция   Минобороны РК  
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