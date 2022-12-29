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Зарплата в подразделениях спецназначения повысится на 20% в 2023 году – Минобороны

29 Декабря 2022, 13:34
Зарплата в подразделениях спецназначения повысится на 20% в 2023 году – Минобороны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Какая работа проводится Министерством обороны по улучшению системы оплаты труда и совершенствованию социального обеспечения военнослужащих? Об этом рассказал заместитель министра обороны РК Султан Камалетдинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с поручением Главы государства, повышение должностных окладов военнослужащих Вооруженных сил РК в 2023 году в среднем составит 60%. Также в следующем году ожидается повышение должностных окладов военнослужащих подразделений специального назначения Вооруженных сил РК на 20%», - сказал на брифинге в СЦК заместитель министра обороны Султан Камалетдинов.

По его словам, также продолжается работа по улучшению социальной защищенности военнослужащих. В этой связи Правительством одобрены повышение с 1 января 2023 года должностных окладов летного состава Вооруженных сил и Национальной гвардии, доведение денежного довольствия военных медицинских работников до уровня заработных плат медицинских работников в гражданских медицинских учреждениях, повышение заработной платы преподавателям высших военных учебных заведений до уровня гражданских высших учебных заведений, повышенные выплаты в размере 3-кратного денежного содержания, по аналогии с Национальной гвардией и МВД при ликвидации последствий ЧС.


Фото: ortcom.kz


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