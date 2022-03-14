Силам правопорядка противостояли подготовленные группы - глава Минобороны о январских событиях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Во время январских событий силам правопорядка противостояли очень подготовленные группы. Об этом заявил министр обороны РК Руслан Жаксылыков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я, как человек военный, прекрасно знающий систему подготовки личного состава войск и спецподразделений, хочу сказать, что в январе силам правопорядка противостояли очень подготовленные группы. Прослеживалось наличие людей, прошедших специальную подготовку не только по применению оружия, но также и по тактике действий подразделений специального назначения», - сказал Руслан Жаксылыков в ходе пленарного заседания Мажилиса.

Глава Минобороны также рассказал о боевой подготовке.

«Охотник передвигается боком, скрещивая ноги. Военнослужащий или человек, прошедший специальную подготовку, никогда ноги перекрещивать не будет. Он передвигается только приставным шагом. Кроме того, в боевой подготовке имеется целая система обучения стрельбе и, соответственно, четко видна подготовка деструктивных элементов в действиях в городских условиях и на коротких дистанциях», - отметил Руслан Жаксылыков.

Министр также считает, что в действиях деструктивных сил четко прослеживается система управления группами и массами людей, а также жесткая дисциплина. По словам Руслана Жаксылыкова, «по характеру все действия скоординированы и направлены на выполнение конкретных задач».

«Гладкоствольное оружие применимо только в охоте, но я бы хотел сказать, что это оружие на коротких дистанциях, в закрытых помещениях порой более эффективно, чем автоматическое, потому что имеет большую зону поражения», - сказал министр обороны.