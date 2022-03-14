Силам правопорядка противостояли подготовленные группы - глава Минобороны о январских событиях
«Я, как человек военный, прекрасно знающий систему подготовки личного состава войск и спецподразделений, хочу сказать, что в январе силам правопорядка противостояли очень подготовленные группы. Прослеживалось наличие людей, прошедших специальную подготовку не только по применению оружия, но также и по тактике действий подразделений специального назначения», - сказал Руслан Жаксылыков в ходе пленарного заседания Мажилиса.
Глава Минобороны также рассказал о боевой подготовке.
«Охотник передвигается боком, скрещивая ноги. Военнослужащий или человек, прошедший специальную подготовку, никогда ноги перекрещивать не будет. Он передвигается только приставным шагом. Кроме того, в боевой подготовке имеется целая система обучения стрельбе и, соответственно, четко видна подготовка деструктивных элементов в действиях в городских условиях и на коротких дистанциях», - отметил Руслан Жаксылыков.
Министр также считает, что в действиях деструктивных сил четко прослеживается система управления группами и массами людей, а также жесткая дисциплина. По словам Руслана Жаксылыкова, «по характеру все действия скоординированы и направлены на выполнение конкретных задач».
«Гладкоствольное оружие применимо только в охоте, но я бы хотел сказать, что это оружие на коротких дистанциях, в закрытых помещениях порой более эффективно, чем автоматическое, потому что имеет большую зону поражения», - сказал министр обороны.