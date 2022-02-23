+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 4 °С
USD 428.32 EUR 486.96
RUB 5.65 CNY 67.71
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Зарплату повысят военным врачам в Казахстане

23 Февраля 2022 13:28
Поделиться:
Зарплату повысят военным врачам в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов поделился планами по улучшению условий труда военным врачам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Вытащить машину из снега помогли жителю Кокшетау полицейские
Более 630 тысяч жителей Жамбылской области привиты от коронавируса Ряд межэтнических исследований проведут в Казахстане Количество мошеннических атак с использованием платежных карт за последние годы увеличилось в разы

«С целью материального стимулирования медицинских специалистов к прохождению воинской службы прорабатываются меры по установлению единой надбавки в размере 30% к должностному окладу военнослужащим из числа медицинского персонала военно-медицинских (медицинских) подразделений за особые условия воинской службы по аналогии с летным, инженерно-техническим, корабельным составом и военной полицией», - написал Ералы Тугжанов в своем ответе на депутатский запрос.

Он также сообщил, что Законом Республики Казахстан от 8 января 2021 года в Закон «Об образовании» внесены изменения и дополнения, касающиеся трудоустройства обучившихся на основе государственного образовательного заказа в организациях высшего и послевузовского образования.

В этой связи внесены соответствующие изменения в Правила направления специалиста на работу, предоставления права самостоятельного трудоустройства, освобождения или прекращения обязанности по отработке гражданами, обучающимися на основе государственного образовательного заказа.

«Согласно внесенным нормам, выпускникам предоставлено право отработки не только в государственных медицинских организациях, но и в любых учреждениях независимо от форм собственности. Таким образом, ограничения по основной деятельности военных врачей, включая случаи закрепления выпускников организаций образования и науки в военно-медицинских (медицинских) подразделениях по основной специальности в период прохождения воинской службы сняты. По информации Министерство обороны закуп медицинского оборудования производится в рамках выделенных средств». – добавил зампремьера.

Подписывайтесь на наш канал:

#Общество   #Минобороны РК   #Вооруженные силы   #Ералы Тугжанов   #Финансы  
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Новости по теме
Вытащить машину из снега помогли жителю Кокшетау полицейские
Более 630 тысяч жителей Жамбылской области привиты от коронавируса
Ряд межэтнических исследований проведут в Казахстане
Количество мошеннических атак с использованием платежных карт за последние годы увеличилось в разы
Популярное
1 Обновленные ставки на утильсбор не сделают дешевле автомобили – Каирбек Ускенбаев
2 Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Путиным
3 Президент Казахстана провел встречу с Лакшми Митталом
4 Первый заместитель начальника назначен в департаменте полиции ВКО
5 Глава государства провел оперативное совещание Совета Безопасности
6 В режим повышенной готовности со следующей недели перейдут службы ЧС в СКО
Читайте также
Ряд межэтнических исследований проведут в Казахстане
Какие физлица должны представить налоговую декларацию до 31 марта в Казахстане
Обновленные ставки на утильсбор не сделают дешевле автомобили – Каирбек Ускенбаев
Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Путиным
Президент Казахстана провел встречу с Лакшми Митталом
Первый заместитель начальника назначен в департаменте полиции ВКО
Глава государства провел оперативное совещание Совета Безопасности
В режим повышенной готовности со следующей недели перейдут службы ЧС в СКО
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив