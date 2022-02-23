Зарплату повысят военным врачам в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов поделился планами по улучшению условий труда военным врачам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С целью материального стимулирования медицинских специалистов к прохождению воинской службы прорабатываются меры по установлению единой надбавки в размере 30% к должностному окладу военнослужащим из числа медицинского персонала военно-медицинских (медицинских) подразделений за особые условия воинской службы по аналогии с летным, инженерно-техническим, корабельным составом и военной полицией», - написал Ералы Тугжанов в своем ответе на депутатский запрос.

Он также сообщил, что Законом Республики Казахстан от 8 января 2021 года в Закон «Об образовании» внесены изменения и дополнения, касающиеся трудоустройства обучившихся на основе государственного образовательного заказа в организациях высшего и послевузовского образования.

В этой связи внесены соответствующие изменения в Правила направления специалиста на работу, предоставления права самостоятельного трудоустройства, освобождения или прекращения обязанности по отработке гражданами, обучающимися на основе государственного образовательного заказа.

«Согласно внесенным нормам, выпускникам предоставлено право отработки не только в государственных медицинских организациях, но и в любых учреждениях независимо от форм собственности. Таким образом, ограничения по основной деятельности военных врачей, включая случаи закрепления выпускников организаций образования и науки в военно-медицинских (медицинских) подразделениях по основной специальности в период прохождения воинской службы сняты. По информации Министерство обороны закуп медицинского оборудования производится в рамках выделенных средств». – добавил зампремьера.