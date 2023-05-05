Казахстанских военных переоденут в новую форму

АСТАНА. КАЗИНФОРОМ – При подготовке военных упор будет делаться на современные виды вооружения. Об этом заявил министр обороны РК Руслан Жаксылыков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Упор делается на современные виды вооружения. Сегодня Главе государства мы будем представлять новые образцы полевой формы одежды. То есть, мы пересматриваем наши нормы снабжения в пользу обеспечения наших военнослужащих теми видами, в чем необходимо выполнять боевую службу. То есть, мы на это идем осознанно. Будем побогаче – будем, конечно, расширять наши потребности. Но на сегодняшний день, мы считаем, что все внутренние потребности и наш бюджет должны быть направлены на обеспечение личного состава», - сказал Руслан Жаксылыков в интервью журналистам перед Всеармейским совещанием под председательством Главы государства.

Глава минобороны также рассказал в чем преимущество новой формы.

«Она боле практичная, она нацелена на выполнение боевых задач. Причем, я бы хотел отметить, что это форма одежды будет для всех, начиная от министра обороны и заканчивая солдатом на левом фланге. Никакого индивидуального пошива для личного состава, для командного состава. Для всех она одинаковая», - подчеркнул Руслан Жаксылыков.

По его словам, дополнительного финансирования на эти цели не предусмотрено.

«Мы никаких средств не будем тратить, потому что мы пересматриваем свои нормы снабжения и те средства, которые ежегодно нам направляются. Соответственно, эти же средства будут направлены. То есть мы все делаем за счет собственных резервов», - добавил Руслан Жаксылыков.

Как заявил министр обороны, изготовитель и поставщик формы будет определяться в процессе государственных закупок.