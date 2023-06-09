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В тушении пожара в области Абай задействовали армейскую авиацию

Редактор:  
Ринат Дусумов
9 Июня 2023, 18:44
В тушении пожара в области Абай задействовали армейскую авиацию Фото: пресс-служба Минобороны РК

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Жаркая погода привела к возобновлению лесного пожара на территории Батпаевского лесничества в области Абай. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

Работу противопожарных служб осложняет сильный ветер, способствующий быстрому распространению огня на новые участки.

По первому сигналу на помощь огнеборцам Министерства по чрезвычайным ситуациям пришли военнослужащие Вооруженных сил.

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В зоне бедствия задействованы экипажи армейской авиации Семейской авиационной части. Из столицы в регион дополнительно направлен транспортно-боевой вертолет армейской авиации Ми-171Ш. Авиационная техника оснащена подвесными водосливными устройствами вместительностью 3,5 тонны.

На данный момент на очаги возгорания сброшено более 63 тонн воды. Военные летчики, задействованные в тушении пожара, имеют соответствующие допуски на выполнение задач.

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