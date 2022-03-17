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Зарубежные военные медики проходят обучение в Казахстане

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
17 Марта 2022, 22:08
Зарубежные военные медики проходят обучение в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Алматы проводится курс повышения квалификации для военно-медицинского персонала из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Мероприятие организовано Центром по контролю над вооружениями и обеспечению инспекций Министерства обороны Казахстана в соответствии с реализуемой ОБСЕ Программой Комплексного сотрудничества по снижению риска взрывоопасных предметов.

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Курс занятий направлен на повышение профессионального уровня военных медиков в сфере военно-полевой медицины, в том числе при оказании помощи пострадавшим от взрывоопасных предметов. Лекции и практические занятия проводят опытные высококвалифицированные международные инструкторы.

По замыслу курса, участники в дальнейшем будут передавать полученные знания коллегам в своих странах.


ОБСЕ   Таджикистан   Узбекистан   Кыргызстан   Сотрудничество   Минобороны РК   Вооруженные силы  
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