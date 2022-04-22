Военная медицина впервые включена в программу полевых сборов армейских спортсменов Казахстана

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ –Полевой выход армейских спортсменов организован в Алматинской области на базе учебно-тренировочного центра спортивного комитета Министерства обороны – Центрального спортивного клуба, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

В течение недели участники сборов будут совершенствовать навыки в строевой, тактической, огневой, специальной и физической подготовке. В курс программы включены занятия по военной топографии, радиационной, химической и биологической защите.

Спортсменам предстоит совершить марш-бросок в полной экипировке и стрельбы из штатного оружия на базе учебного центра «Илийский». Впервые в план полевого выхода включена дисциплина «Военная медицина», где спортсменов обучат методам оказания первой помощи.

Полевые сборы проходят два раза в год и направлены на повышение профессиональной подготовки каждого армейского спортсмена.



