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    21:42, 13 Июнь 2024 | GMT +6

    Солдат срочной службы скончался в Аягозском гарнизоне

    Министерство Обороны РК
    Фото: Kazinform

    13 июня, в ходе проведения учения допущено нарушение мер безопасности. Военнослужащий срочной службы одной из воинских частей Аягозского гарнизона получил травму, несовместимую с жизнью, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

    По факту происшествия назначена служебная проверка. Возбуждено уголовное дело. Виновные и должностные лица понесут соответствующие наказания в рамках Уголовного кодекса и Дисциплинарного устава ВС РК.

    — Вооруженные силы выражают искренние соболезнования родным и близким военнослужащего. Его родным будет оказана вся необходимая помощь, — говорится в сообщении Минобороны РК.

    Напомним, ранее сообщалось, что мать солдата-срочника Ербаяна Мухтара требует справедливого расследования случая, в результате которого молодой человек сейчас находится в коме.

    В Кокшетау эксгумировали тело 19-летнего солдата Алмаса Шахимова, который погиб во время песчаной бури на алматинском полигоне. По итогам эксгумации были выявлены новые сведения о его смерти.

    11 июня солдат-срочник оказался в реанимации в Жамбылской области.

    Теги:
    Армия Вооруженные силы Минобороны РК
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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