Солдат срочной службы скончался в Аягозском гарнизоне

13 июня, в ходе проведения учения допущено нарушение мер безопасности. Военнослужащий срочной службы одной из воинских частей Аягозского гарнизона получил травму, несовместимую с жизнью, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

По факту происшествия назначена служебная проверка. Возбуждено уголовное дело. Виновные и должностные лица понесут соответствующие наказания в рамках Уголовного кодекса и Дисциплинарного устава ВС РК.

— Вооруженные силы выражают искренние соболезнования родным и близким военнослужащего. Его родным будет оказана вся необходимая помощь, — говорится в сообщении Минобороны РК.

Напомним, ранее сообщалось, что мать солдата-срочника Ербаяна Мухтара требует справедливого расследования случая, в результате которого молодой человек сейчас находится в коме.

В Кокшетау эксгумировали тело 19-летнего солдата Алмаса Шахимова, который погиб во время песчаной бури на алматинском полигоне. По итогам эксгумации были выявлены новые сведения о его смерти.

11 июня солдат-срочник оказался в реанимации в Жамбылской области.