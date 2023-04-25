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Более 70 вузов поддержали инициативу о бесплатном обучении отличившихся военнослужащих

Автор:  
Серик Сабеков
25 Апреля 2023, 14:27
Более 70 вузов поддержали инициативу о бесплатном обучении отличившихся военнослужащих

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Кто из военнослужащих сможет получить возможность бесплатного обучения в казахстанских вузах, объяснил начальник главного штаба - первый заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных сил РК Каныш Абубакиров на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге в СЦК был задан вопрос представителям Минобороны: «Говорилось о том, что прошедшие службу в армии молодые люди смогут бесплатно пройти обучение в отечественных университетах, будет ли предоставлена такая возможность всем отслужившим?».

«Да, за это начинание Министерство обороны взялось в прошлом году. В прошлом году между Минобороны и ведущими вузами Казахстана был подписан меморандум. В рамках него с целью стимулирования молодежи мы начинаем реализацию нескольких мероприятий. В первую очередь, это то, что молодые люди, выполнившие свой воинский долг перед Родиной и прошедшие службу в течение двух лет, смогут поступить на платное отделение любого вуза Казахстана, не сдавая ЕНТ», - пояснил Каныш Абубакиров.

Во-вторых, по его словам, особо отличившие в военной подготовке и показавшие в течение года хорошую дисциплину, получат возможность поступления в высшее учебное заведение на бесплатной основе.

«Мы планируем в год около трем тысячам граждан предоставлять такую возможность. На сегодня это начинание поддержали более 70-ти вузов нашей страны», - добавил Каныш Абубакиров.


Вузы   Армия   Минобороны РК   Вооруженные силы  
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