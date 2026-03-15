Политический диалог, референдум и спортивные победы: какой была неделя в Казахстане

Минувшая рабочая неделя ознаменовалась участием Касым-Жомарт Токаева в III республиканском форуме депутатов маслихатов, где Глава государства отметил важность работы маслихатов для укрепления страны.

На форуме он заявил, что регионы должны уделять особое внимание тщательному планированию своего бюджета и увеличению доходов.

— Мы постепенно укрепляем возможности местных органов власти и финансовую самостоятельность регионов. В прошлом году бюджеты сельских округов превысили 442 млрд тенге, треть из которых была обеспечена собственными доходами. При этом средний бюджет сельских округов достиг 190 млн тенге. Это очень хороший показатель, — отметил Президент.

В этой связи, по словам Главы государства, депутаты маслихатов должны быть мостом между народом и властью.

Касым-Жомарт Токаев предложил сохранить мажоритарную систему выборов в маслихаты, а также ввести ротацию для председателей маслихатов.

— Ранее маслихаты возглавляли секретари, теперь — председатели. Это, на мой взгляд, правильное решение. Однако их полномочия также не должны превышать двух сроков. Данный подход будет способствовать формированию профессионального депутатского корпуса, повышению его эффективности, что соответствует логике реформ, проводимых в нашей стране, — отметил Глава государства.

Также стало известно, что руководители аппаратов областных маслихатов пройдут обучение в рамках программы AI Governance 500.

На форуме депутатов маслихатов Президент Казахстана призвал к адаптации в условиях глобальной «турбулентности».

Глава государства отметил, что в Казахстане в этом году модернизируют и строят более 220 водных объектов, возрождаются индустриальные мощности и создаются новые отрасли, страна проводит масштабную модернизацию коммунальной и энергетической инфраструктуры и планомерно укрепляет транспортно-транзитный потенциал.

Выступая на форуме, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, люди — главное богатство нашей страны. И поэтому Казахстан никогда не бросит на произвол судьбы своих граждан.

— Граждане нашей страны, находящиеся во всех регионах планеты, знают, что за ними стоит государство — Республика Казахстан, всегда готовое прийти к ним на помощь. В этом недавно убедились наши туристы, паломники, предприниматели, ставшие невольными заложниками конфликта на Ближнем Востоке. Ситуация была действительно критической. После начала эскалации мною были направлены личные послания лидерам стран региона, в которых выразил им искреннюю поддержку в момент тяжелых испытаний. Кроме того, состоялись телефонные переговоры с руководителями Катара, Объединенных Арабских Эмиратов, Бахрейна, Омана, Саудовской Аравии, — сказал Президент.

Во время форума Глава государства остановился и на нынешней конституционной реформе, которая стала ответом на запрос общества.

Касым-Жомарт Токаев рассказал, почему в новой Конституции исключили президентскую квоту в Парламенте и почему в проекте Конституции закрепили защиту интеллектуальной собственности.

Также он отметил, что Халық Кеңесі создаст надежный канал обратной связи между государством и обществом. А исторические, культурные, семейные ценности будут защищены в новой Конституции.

Помимо этого, по словам Главы государства, защита Независимости, Суверенитета и территориальной целостности страны будет неизменным принципом проекта Конституции.

Президент страны обратился к народу, в особенности к молодежи Казахстана. Он отметил, что данный проект новой Конституции адресован, прежде всего, им.

И в завершении своего выступления Президент страны заявил, мы — нация, которая созидает, а не разрушает.

Также на этой неделе в Акорде под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева состоялось рабочее совещание по реализации проекта Digital Qazaqstan, где Глава государства раскритиковал банки за затягивание подключения к цифровой финансовой инфраструктуре и поручил подготовить план развития криптоиндустрии в Казахстане.

В минувшую неделю на очередном заседании Правительства РК обсудили цифровые решения в жилищном строительстве.

Премьер-министр РК Олжас Бектенов поручил продолжить работу по обеспечению доступности жилья, сохранив темпы строительства и в текущем году.

— Безусловно, строительный сектор является одним из ключевых драйверов реализации этой задачи. В прошлом году нам удалось сохранить положительные темпы и устойчивое развитие отрасли на уровне 16%. Введено более 20 млн квадратных метров. 185 тысяч семей улучшили свои жилищные условия. Принятый комплекс мер позволил упростить доступ граждан к государственным мерам поддержки. «Отбасы банку» присвоен статус национального института развития, закрепив за ним ключевую роль в реализации жилищной политики. Переход к цифровому формату списков минимизировал человеческий фактор, повысил прозрачность учета и распределения жилья, — сказал Олжас Бектенов на заседании Правительства.

Первый заместитель председателя правления холдинга «Байтерек» Нурболат Айдапкелов на заседании Правительства рассказал о принимаемых мерах по развитию и цифровизации жилищного строительства. По его словам, холдинг направит на поддержку жилищного строительства в 2026 году 2,41 трлн тенге.

В свою очередь, председатель правления «Отбасы банка» Ляззат Ибрагимова сообщила, что реализация поручений Президента по обеспечению граждан доступным жильем позволила системе жилищно-строительных сбережений стать ключевым инструментом повышения благосостояния населения.

Председатель Казахстанской жилищной компании Алтай Куздибаев остановился на реализации стратегических задач по обеспечению надежности жилищных инвестиций и упрощению доступа застройщиков к механизмам поддержки. Как он сообщил, в Казахстане сформирована многоуровневая модель защиты интересов участников долевого строительства.

Также стало известно, что в Астане внедрили технологии искусственного интеллекта для контроля за ходом строительства. Об этом сообщил заместитель Премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев.

15 марта в Казахстане начался республиканский референдум по проекту новой Конституции. Участки для голосования открылись в 7:00 по времени Астаны и будут работать до 20:00.

Подготовка к этому дню во всех регионах началась задолго до начала голосования.

Как стало известно, референдум по проекту новой Конституции освещают журналисты из 31 страны. А следят за процессом более 300 международных наблюдателей.

Самым первым для избирателей открылся участок референдума в Японии. На территории Казахстана раньше всех начали работу участки при воинских частях. А самым последним завершит работу участок референдума в генеральном консульстве Казахстана в Сан-Франциско, США.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев проголосовал на референдуме по проекту Конституции. Глава государства принял участие в голосовании на участке референдума № 51, расположенном во Дворце школьников в Астане. После голосования Президент провел брифинг для представителей отечественных и зарубежных средств массовой информации. Он отметил, что новая Конституция должна служить ориентиром для молодежи.

В этот день почти во всех городах страны проезд в общественном транспорте сделали бесплатным. А для казахстанцев с инвалидностью на референдуме запустили услуги инватакси и сурдопереводчиков.

Также сегодня состоялся масштабный медиапроект — онлайн-марафон «Референдум-2026». Марафон начался в 09:00 и продлится до 00:15 ночи.

Одним из наиболее обсуждаемых тем прошедшей недели была эвакуация граждан Казахстана из стран Ближнего Востока.

Министерство иностранных дел Республики Казахстан совместно с компетентными органами продолжали работы по возвращению наших граждан из зоны Ближневосточного конфликта.

В свою очередь, первый заместитель министра иностранных дел Ержан Ашикбаев сообщил, что казахстанские дипломаты продолжат свою работу в странах Ближнего Востока.

Тем временем, Air Astana до конца марта отменила рейсы из Алматы и Астаны в Дубай, а авиакомпания FlyArystan внесла изменения в расписание рейсов по маршруту Актау — Дубай — Актау.

Стало известно, что с момента начала эскалации из стран региона в Казахстан выполнен 61 рейс, которыми перевезено 10 275 пассажира.

14 марта была завершена эвакуация граждан Казахстана из Ближневосточного региона.

И пока часть казахстанцев переживали за родных, которые остались в странах Ближнего Востока, другая часть была обеспокоена сюрпризами погоды и спасением людей, оказавшихся в плену снежной бури.

Практический всю неделю в большинстве регионов Казахстана была неблагоприятная погода. Из-за метели были закрыты дороги республиканских и областных значений, отменены занятия в школах и вузах, задержаны авиарейсы.

В отдельных регионах жители были вынуждены сидеть без электричества.

Несмотря на закрытый участок дороги из-за метели, водители выехали на трассу и попали в цепную аварию. К сожалению, не обошлось без жертв. В массовом ДТП на трассе Караганда-Астана погиб один человек.

Помимо трасс, большое количество ДТП наблюдались и в пределах городов. В Алматы в связи с обильным снегопадом произошло 62 аварий.

МЧС провели масштабную спасательную операцию на трассах регионов. Из снежных заносов и скоплений автомобилей эвакуировали сотни людей, включая детей.

Несмотря на предупреждения и усилия спасателей, не обошлось без жертв. В Павлодарской области мужчина отправился на поиски скота в буран и погиб.

Помимо сотрудников МЧС, в спасательных операциях участвовали и полицейские. Стражи порядка в условиях почти нулевой видимости круглосуточно помогали водителям и сопровождали колонны автомобилей

Уходящая неделя ознаменовалась рядом приятных новостей в сфере культуры.

На международной туристической выставке ITB Berlin делегация Восточно-Казахстанской области презентовала не только туристический потенциал региона, но и местные гастрономические продукты.

Особое внимание гостей привлек традиционный казахский продукт — курт от компании «Багратион», а также иримшик, жент, медовое вино компании «Медовая Марка», пантовая и медовая продукция. Посетители с интересом знакомились с продукцией, пробовали её и отмечали уникальный вкус и натуральность.

И пока казахстанцы представляли иностранцам гастрономическое наследие казахов зарубежом, режиссер Канат Бейсекеев представил документальный фильм «Тазы», посвященный охотничьей природе Казахстана и людям, которые сохраняют эту уникальную породу собак.

Картина рассказывает о человеке и деле всей его жизни. Главный герой фильма — Рашид Атамбаев, один из энтузиастов, который на протяжении многих лет занимается разведением и сохранением племенной чистоты казахской борзой — тазы. Для него это не просто увлечение: собаки стали частью его образа жизни и личной ответственностью за сохранение национального наследия.

Национальной гордостью страны стал Ербол Хамитов, завоевав золотую медаль на Паралимпийских играх 2026 года.

В гонке-преследования в биатлоне на зимней Паралимпиаде Хамитов стал лучшим показав отличную скорость, и преодолев дистанцию за 9 минут 39 секунд.

Отметим, что это первая с 2018 года золотая медаль зимних Паралимпиад у Казахстана, также Ербол Хамитов стал первым спортсменом-мужчиной казахской национальности в истории, кто становился чемпионом Паралимпийских игр.

Надо отметить, что он за три дня до этого завоевал первую медаль по лыжным гонкам. Тогда паралимпиец выиграл бронзу.

Сразу же после церемонии награждения Ербол Хамитовдал эксклюзивное интервью корреспонденту агентства Kazinform.

— Сегодня на старт вышел с холодной головой, делал то, что нарабатывали на тренировках. Пока не расслабляемся, впереди еще есть гонки. Я еще не достиг цели, ради которой приехал сюда — хочу, чтобы прозвучал гимн Казахстана здесь — на зимних Паралимпийских играх. В первые два дня в биатлоне не получилось выиграть медали, были промахи. Но сегодня я рад, что удалось взойти на пьедестал, занять третье место и поднять флаг Казахстана впервые на этой Паралимпиаде. Для спортсмена медаль Паралимпиады — высшая ступень в карьере. Спасибо команде, смазчикам — лыжи ехали сегодня на высшем уровне. Мог выиграть медаль и более высокого достоинства, но тактически пропустил китайского спортсмена, из-за чего не удалось разогнаться в финале. Но ничего, работаем дальше, — сказал Ербол.

Спортсмен поведал о том, как он преодолел невероятный путь к победе.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил биатлониста Ербола Хамитова с завоеванием золотой медали на Паралимпийских играх в Италии.

Надо отметить, что помимо Ербола на главной четырехлетке отличились и другие казахстанские параспортсмены. Дебютанты Паралимпиады-2026 из Казахстана вошли в топ-8.

Хорошая новость и для болельщиков большого тенниса. Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (3-е место в рейтинге WTA) вышла в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе (США). Таким образом она поднялась на второе место live-рейтинга WTA. Это произошло после выхода в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе (США), где она победила американку Джессику Пегулу (5-я) — 6:1, 7:6.

Чуть позже стало известно, что Елена Рыбакина не приедет в Астану на матчи Кубка Билли Джин Кинг, чтобы помочь сборной Казахстана обыграть на домашнем корте сборную Канады.

Однако у теннисистки есть веская и приятная причина. Потому что Елена Рыбакина сыграет в финале WTA 1000 в Индиан-Уэллсе.

В полуфинале турнира в США первая ракетка Казахстана в двух сетах переиграла украинку Элину Свитолину (№ 9 WTA) — 7:5, 6:4