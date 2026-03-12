телерадиокомплекс президента РК
    13:08, 12 Март 2026 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев отметил важность работы маслихатов для укрепления страны

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на ІІІ республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Президент
    Фото: Акорда

    - Прежде всего, выражаю признательность всем выступившим участникам. Был высказан ряд содержательных предложений и идей, которые будут учтены в дальнейшей работе. Безусловно, значимость данной встречи для страны трудно переоценить. На сегодняшний форум специально прибыли представители местной власти из всех регионов. В этом зале присутствует около двух тысяч депутатов, отстаивающих интересы миллионов наших соотечественников. Вы непосредственно работаете с людьми и не понаслышке знаете их нужды и запросы. Я как Глава государства неизменно уделяю особое внимание проводимой вами работе, - сказал Президент.

    Глава государства отметил, что такие мероприятия позволяют оценить эффективность региональной политики и обсудить актуальные вопросы.

    - Как вам известно, в Казахстане осуществляются широкомасштабные исторические преобразования. Все они проводятся во имя повышения благосостояния народа. Мы приступили к глубокой модернизации системы государственного управления, экономики и социальной сферы. И в этом процессе на маслихаты возлагается особая миссия. Укрепление представительных органов власти остается одним из ключевых приоритетов государственной политики. К настоящему времени была проделана значительная работа. В соответствии с принципом «Сильные регионы — сильная страна» мы повысили авторитет маслихатов. Благодаря этому данные структуры уже стали одним из ключевых институтов нашего государства. Однако для дальнейшего укрепления потенциала маслихатов нам предстоит решить еще немало задач, - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
