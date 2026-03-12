Казахстан проводит масштабную модернизацию коммунальной и энергетической инфраструктуры

— На всех 37 действующих ТЭЦ уже проведены или запланированы ремонтные работы. Поставлена задача без промедления приступить к строительству трех новых ТЭЦ в Кокшетау, Семее, Усть-Каменогорске. Запланирован пуск новых электростанций на базе парогазовых установок в Туркестанской и Кызылординской областях. В текущем году предусмотрена модернизация более 440 подстанций и свыше 17 тысяч километров электросетей. В качестве ключевого фактора обеспечения энергетической самодостаточности Казахстана и диверсификации нашей экономики рассматривается создание атомной энергетики. Гражданами нашей страны на референдуме в 2024 году было принято стратегическое по своей сути решение о построении в Казахстане первой АЭС, — сказал Президент.