телерадиокомплекс президента РК
    13:58, 12 Март 2026 | GMT +5

    Казахстан проводит масштабную модернизацию коммунальной и энергетической инфраструктуры

    Правительство приступило к широкомасштабной модернизации коммунальной и энергетической инфраструктуры. Об этом заявил Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на ІІІ республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Фото: акимат Алматы

    — На всех 37 действующих ТЭЦ уже проведены или запланированы ремонтные работы. Поставлена задача без промедления приступить к строительству трех новых ТЭЦ в Кокшетау, Семее, Усть-Каменогорске. Запланирован пуск новых электростанций на базе парогазовых установок в Туркестанской и Кызылординской областях. В текущем году предусмотрена модернизация более 440 подстанций и свыше 17 тысяч километров электросетей. В качестве ключевого фактора обеспечения энергетической самодостаточности Казахстана и диверсификации нашей экономики рассматривается создание атомной энергетики. Гражданами нашей страны на референдуме в 2024 году было принято стратегическое по своей сути решение о построении в Казахстане первой АЭС, — сказал Президент.

    Глава государства также отметил, что мирный атом, а также чистая угольная генерация — это сферы, которые сформируют энергетический суверенитет нашей страны.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Инфраструктура Маслихат Энергетика Модернизация
    Гульжан Тасмаганбетова
