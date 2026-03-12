Токаев рассказал, почему в новой Конституции исключили президентскую квоту в Парламенте

— В случае поддержки гражданами проекта Основного закона в стране будет выстроена принципиально новая, более эффективная политическая система, обеспечивающая долгосрочное устойчивое развитие. Новацией проекта Конституции стало положение об ограничении сроков полномочий председателя и судей Конституционного суда, председателя Верховного суда и Генерального прокурора. Согласно проекту Основного закона, одно и то же лицо не может быть назначено на эти должности более одного раза. Однократность срока для высших должностных лиц государства — беспрецедентная политическая новация. При этом сохраняются полномочия Курултая на лишение неприкосновенности судей Конституционного суда и Верховного суда, согласование назначения Премьер-министра. Тем самым усиливается система сдержек и противовесов, она станет более эффективной, — сказал Президент.

В новом однопалатном Парламенте не будет президентской квоты.

— Теперь в новом однопалатном Парламенте не будет президентской квоты, хотя ее можно было бы сохранить. По крайней мере, в числе поступивших предложений по конституционной реформе предлагалось оставить в силе такую квоту. Тем не менее, считаю, что депутаты должны избираться по единым правилам, без каких-либо исключений и привилегий. Принципиальное значение имеет норма, запрещающая родственникам Президента занимать политические должности и руководящие посты даже в квазигосударственном секторе. Это положение ставит надежный заслон семейственности и сверхконцентрации власти. Отдельные «влиятельные» личности, так называемые «серые кардиналы», «закулисные кукловоды» не должны подменять собой государственные институты, — сказал Глава государства.

По его словам, эта практика безвозвратно канет в Лету.

— Всей страной мы вступаем в новый этап развития. Государственные учреждения будут работать не по усмотрению отдельных руководителей, а в соответствии с Конституцией и соответствующими законами. В этом и заключается суть политической модернизации. Эволюционное развитие государственной власти обрело необратимый характер. Остановить эту важную работу или повернуть этот процесс вспять невозможно — народ этого не допустит. Я твердо в это верю.

Сегодня предлагается новая модель государственного устройства, согласно которой все ветви власти будут в равной степени независимы при принятии решений. Президент же обеспечит их беспрепятственную и скоординированную работу. Полномочия главного представительного органа страны — Курултая — будут расширены. Однопалатный Парламент позволит эффективно осуществлять законотворческую деятельность. Это очень важно, поскольку скорость реакции государства на современные вызовы стала ключевым фактором конкурентоспособности в условиях трансформации мирового порядка и внутренних реформ, — сказал Президент.