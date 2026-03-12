Токаев — молодежи: Вы сможете вписать свое имя в историю Казахстана

— За годы Независимости, несмотря на все мрачные прогнозы, мы смогли благодаря самоотверженному труду наших граждан построить сильное государство, пользующееся высоким авторитетом на международной арене. Но сила сама по себе не является конечной целью. Настоящая зрелость государства проявляется в ответственности перед гражданином, законом и будущими поколениями. Сильное государство дает опору, а ответственное государство создает уверенность. Именно такое сочетание силы и ответственности делает государство по-настоящему современным и прогрессивным. Наши потомки могут простить нам многие ошибки, но никогда не простят слабость и безволие в решающий момент истории. Пришло время зрелости и ответственности, время судьбоносного выбора, — сказал Президент.

Глава государства обратиля к молодым казахстанцам.

— Хочу обратиться ко всем гражданам, особенно к молодым соотечественникам. Данный проект Новой Конституции адресован, прежде всего, вам. Вы получили редкий шанс отдать свой голос на референдуме и, тем самым, стать сопричастными к судьбе нашей Родины. Другими словами, вы сможете вписать свое имя в историю Казахстана как творцы его Основного закона. Спустя много лет, уже умудренные жизненным опытом, вы с полным правом сможете с гордостью и во всеуслышание сказать: «Я выполнил свой гражданский долг и внес вклад в принятие Основного закона нашей страны». Ваш выбор, дорогие соотечественники, — не просто галочка в бюллетене, а веское слово за Народную Конституцию. Именно молодым людям предстоит вывести Казахстан на путь устойчивого прогресса, — сказал он.

Президент считает, что в скором времени они возьмут на себя миссию построения общества.

— Именно вы уже в скором времени возьмете на себя миссию построения общества на основе единства, солидарности, трудолюбия, законопослушания; общества, в котором прочно утвердятся ценности образования, науки, культуры, светскости; общества, где тотальная цифровизация и искусственный интеллект станут неотъемлемой частью повседневной жизни. Ваши голоса — это акт ответственного, созидательного патриотизма, вашей гражданской зрелости и заботы о будущем страны, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

По словам Главы государства, наша новая Конституция открывает путь для технологического прогресса, развития искусственного интеллекта и тотальной цифровизации, способствует тому, чтобы наша Родина стала Справедливым и Процветающим государством.

— Мы — мирная страна. Бирюзовый паспорт Казахстана хорошо знают и уважают в мире, а наших граждан везде встречают с теплом и радушием. Сегодня свыше 90 тысяч молодых казахстанцев беспрепятственно получают образование за рубежом. Мы живем в стране, которая предоставляет огромные возможности каждому, и предстоящий референдум — еще одна такая уникальная возможность. 15 марта каждый наш соотечественник сможет вписать свое имя в летопись достижений Казахстана. Это поистине исторический момент, свидетелями которого выпадает быть не каждому. Поэтому я хочу вновь обратиться к нашей молодежи. Активное участие в референдуме — проявление неравнодушного отношения к судьбе своей страны. Ваш голос в этот важный день — это возможность лично участвовать в построении светлого будущего своей Родины. Пройдут годы, а Казахстан благодаря обновленной Конституции продолжит свое поступательное развитие и вскоре займет свое место среди самых передовых стран мира. Тогда вы сможете с гордостью сказать: «Я лично участвовал в преобразованиях, благодаря которым моя Священная Отчизна достигла таких вершин». Уверен, будущие поколения будут благодарны вам. Великий Абай говорил: «Адамның адамшылығы істі бастауынан білінеді» («О достоинствах человека суди по тому, как он начал дело»), — сказал он.

Президент отметил, что глубоко верит в созидательную силу казахстанцев и высокие устремления молодежи.