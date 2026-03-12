Все избирательные участки полностью готовы к референдуму в Казахстане
Все избирательные участки для проведения республиканского референдума, назначенного на 15 марта, полностью готовы к работе в Казахстане и за рубежом. Об этом сообщили в Центральной комиссии референдума, передает корреспондент агентства Kazinform.
Всего по стране будет работать 10 402 участка референдума. Из них: 9 779 участков — по месту регистрации граждан; 634 участка — в местах временного пребывания.
Изначально за рубежом планировалось открыть 82 участка в 64 странах. Однако позднее, на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке, Министерство иностранных дел Казахстана приняло решение закрыть 11 участков в 10 странах.
Как отметили в Центральной комиссии референдума, все участки завершили подготовительные организационные работы. Комиссией проведены инспекционные поездки по 20 регионам страны, в ходе которых были проверены:
- материально-техническое оснащение участков;
- организация обучения членов комиссий;
- информирование населения;
- выдача открепительных удостоверений;
- работа по ознакомлению граждан со списками участников референдума.
По данным акиматов областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента, по состоянию на 22 февраля 2026 года в списки включены 12 461 796 граждан.
С 27 февраля списки участников референдума доступны для ознакомления на участках, а также в онлайн-формате. Обращения граждан о внесении уточнений и исправлений рассматриваются в день их поступления.
Ранее сообщалось, что в наблюдении за референдумом планируют принять участие 336 международных наблюдателей от 10 организаций и 27 центральных избирательных комиссий иностранных государств.