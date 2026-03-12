Все избирательные участки полностью готовы к референдуму в Казахстане

Всего по стране будет работать 10 402 участка референдума. Из них: 9 779 участков — по месту регистрации граждан; 634 участка — в местах временного пребывания.

Изначально за рубежом планировалось открыть 82 участка в 64 странах. Однако позднее, на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке, Министерство иностранных дел Казахстана приняло решение закрыть 11 участков в 10 странах.

Как отметили в Центральной комиссии референдума, все участки завершили подготовительные организационные работы. Комиссией проведены инспекционные поездки по 20 регионам страны, в ходе которых были проверены:

материально-техническое оснащение участков;

организация обучения членов комиссий;

информирование населения;

выдача открепительных удостоверений;

работа по ознакомлению граждан со списками участников референдума.

По данным акиматов областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента, по состоянию на 22 февраля 2026 года в списки включены 12 461 796 граждан.

С 27 февраля списки участников референдума доступны для ознакомления на участках, а также в онлайн-формате. Обращения граждан о внесении уточнений и исправлений рассматриваются в день их поступления.

Ранее сообщалось, что в наблюдении за референдумом планируют принять участие 336 международных наблюдателей от 10 организаций и 27 центральных избирательных комиссий иностранных государств.