    14:27, 12 Март 2026 | GMT +5

    Все избирательные участки полностью готовы к референдуму в Казахстане

    Все избирательные участки для проведения республиканского референдума, назначенного на 15 марта, полностью готовы к работе в Казахстане и за рубежом. Об этом сообщили в Центральной комиссии референдума, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Избирательные участки 160 и 191
    Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

    Всего по стране будет работать 10 402 участка референдума. Из них: 9 779 участков — по месту регистрации граждан; 634 участка — в местах временного пребывания.

    Изначально за рубежом планировалось открыть 82 участка в 64 странах. Однако позднее, на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке, Министерство иностранных дел Казахстана приняло решение закрыть 11 участков в 10 странах.

    Как отметили в Центральной комиссии референдума, все участки завершили подготовительные организационные работы. Комиссией проведены инспекционные поездки по 20 регионам страны, в ходе которых были проверены:

    • материально-техническое оснащение участков;
    • организация обучения членов комиссий;
    • информирование населения;
    • выдача открепительных удостоверений;
    • работа по ознакомлению граждан со списками участников референдума.

    По данным акиматов областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента, по состоянию на 22 февраля 2026 года в списки включены 12 461 796 граждан.

    С 27 февраля списки участников референдума доступны для ознакомления на участках, а также в онлайн-формате. Обращения граждан о внесении уточнений и исправлений рассматриваются в день их поступления.

    Ранее сообщалось, что в наблюдении за референдумом планируют принять участие 336 международных наблюдателей от 10 организаций и 27 центральных избирательных комиссий иностранных государств.

    Конституция Конституционная реформа Политические реформы Референдум-2026
    Данира Искакова
