телерадиокомплекс президента РК
    15:38, 11 Март 2026 | GMT +5

    Казахстанцы смогут проголосовать в других пунктах — МИД о закрытии участков для референдума в 10 странах

    Заместитель министра иностранных дел Алибек Куантыров в кулуарах Мажилиса прокомментировал ситуацию с закрытыми участками для голосования в 10 странах из-за ситуации на Ближнем Востоке, передает корреспондент агентства Kazinform.

    г
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Как сообщалось, на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке МИД Казахстана закрыл 11 участков в 10 странах.

    — В целом, у нас за границей примерно 14,3 тысячи голосующих планируется. Не будут открыты 11 участков в 10 странах, это почти все страны Персидского залива, — сказал Алибек Куантыров. 

    При этом точное количество граждан, которые не смогут проголосовать на референдуме из-за закрытых участков, он не назвал. 

    — Если будет возможность, наверное, они смогут проголосовать в других точках, — отметил спикер.

    Ранее мы писали о том, какие участки референдума откроются раньше всех в Казахстане и за рубежом.

    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
