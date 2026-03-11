Казахстанцы смогут проголосовать в других пунктах — МИД о закрытии участков для референдума в 10 странах

Как сообщалось, на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке МИД Казахстана закрыл 11 участков в 10 странах.

— В целом, у нас за границей примерно 14,3 тысячи голосующих планируется. Не будут открыты 11 участков в 10 странах, это почти все страны Персидского залива, — сказал Алибек Куантыров.

При этом точное количество граждан, которые не смогут проголосовать на референдуме из-за закрытых участков, он не назвал.

— Если будет возможность, наверное, они смогут проголосовать в других точках, — отметил спикер.

Ранее мы писали о том, какие участки референдума откроются раньше всех в Казахстане и за рубежом.



