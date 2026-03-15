    13:29, 15 Март 2026 | GMT +5

    Новая Конституция должна служить ориентиром для молодежи — Касым-Жомарт Токаев

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на брифинге для СМИ охарактеризовал проект новой Конституции, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Акорда

    — Я уже говорил, это Конституция Справедливого Казахстана — это Конституция Закона и Порядка. Это Конституция, нацеленная на будущее, — заявил Президент.

    По его словам, новый Основной закон во многом посвящен молодому поколению.

    — Эта Конституция должна служить ориентиром, путеводителем, прежде всего, для молодежи. Это основное предназначение данной Конституции. Казахстан должен быть прогрессивной и современной страной. Это очень важная цель, которая стоит перед нами, — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Конституция Акорда Президент Казахстана Конституционная реформа Референдум-2026 Молодежь
    Данира Искакова
