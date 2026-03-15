13:29, 15 Март 2026 | GMT +5
Новая Конституция должна служить ориентиром для молодежи — Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на брифинге для СМИ охарактеризовал проект новой Конституции, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Я уже говорил, это Конституция Справедливого Казахстана — это Конституция Закона и Порядка. Это Конституция, нацеленная на будущее, — заявил Президент.
По его словам, новый Основной закон во многом посвящен молодому поколению.
— Эта Конституция должна служить ориентиром, путеводителем, прежде всего, для молодежи. Это основное предназначение данной Конституции. Казахстан должен быть прогрессивной и современной страной. Это очень важная цель, которая стоит перед нами, — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.