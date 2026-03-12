Свыше 3,5 тысячи машин сопроводили полицейские во время бурана на трассе Караганда — Астана

В Карагандинской области в течение двух суток бушевал сильный буран, значительно осложнивший обстановку на автодорогах республиканского значения. Из-за обильного снега, порывистого ветра и почти нулевой видимости передвижение по трассам стало крайне опасным.

В этих условиях сотрудники батальона патрульной полиции департамента полиции Карагандинской области перешли на усиленный режим службы и круглосуточно работали на дорогах, помогая водителям и пассажирам.

Наиболее сложная ситуация сложилась на трассе Караганда — Астана. Во время непогоды десятки автомобилей оказались заблокированы на дороге. Полицейские оперативно прибыли на место, помогали водителям ориентироваться при плохой видимости, выводили транспорт из опасных участков и сопровождали людей в безопасные зоны.

Совместно со спасателями сотрудники полиции вытаскивали автомобили из снежных заносов, помогали устранять технические неисправности и обеспечивали безопасность движения.

11 марта, когда буран немного ослаб и видимость улучшилась, батальон патрульной полиции организовал сопровождение транспорта колоннами. Это позволило безопасно провести автомобили через наиболее сложные участки дороги.

По данным полиции, из Караганды в сторону Астаны было сопровождено около 600 автомобилей, а из Астаны в направлении Караганды — более 3000 машин.

Для безопасности скорость движения колонн поддерживалась на уровне около 30 километров в час. По словам полицейских, такой режим считается наиболее эффективным для предотвращения ДТП в условиях бурана и ограниченной видимости.

В настоящее время автодорога Караганда — Астана остается закрытой из-за неблагоприятных погодных условий. Полицейские призывают водителей соблюдать требования безопасности и по возможности воздержаться от поездок до стабилизации погоды.

Ранее сообщалось, что в семи областях Казахстана ограничили движение на трассах из-за непогоды.