    01:32, 12 Март 2026 | GMT +5

    Свыше 3,5 тысячи машин сопроводили полицейские во время бурана на трассе Караганда — Астана

    Сильный буран на двое суток парализовал движение на республиканских трассах Карагандинской области. В условиях почти нулевой видимости полицейские круглосуточно помогали водителям и сопровождали колонны автомобилей, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: кадр из видео

    В Карагандинской области в течение двух суток бушевал сильный буран, значительно осложнивший обстановку на автодорогах республиканского значения. Из-за обильного снега, порывистого ветра и почти нулевой видимости передвижение по трассам стало крайне опасным.

    В этих условиях сотрудники батальона патрульной полиции департамента полиции Карагандинской области перешли на усиленный режим службы и круглосуточно работали на дорогах, помогая водителям и пассажирам.

    Наиболее сложная ситуация сложилась на трассе Караганда — Астана. Во время непогоды десятки автомобилей оказались заблокированы на дороге. Полицейские оперативно прибыли на место, помогали водителям ориентироваться при плохой видимости, выводили транспорт из опасных участков и сопровождали людей в безопасные зоны.

    Совместно со спасателями сотрудники полиции вытаскивали автомобили из снежных заносов, помогали устранять технические неисправности и обеспечивали безопасность движения.
    11 марта, когда буран немного ослаб и видимость улучшилась, батальон патрульной полиции организовал сопровождение транспорта колоннами. Это позволило безопасно провести автомобили через наиболее сложные участки дороги.

    По данным полиции, из Караганды в сторону Астаны было сопровождено около 600 автомобилей, а из Астаны в направлении Караганды — более 3000 машин.

    Для безопасности скорость движения колонн поддерживалась на уровне около 30 километров в час. По словам полицейских, такой режим считается наиболее эффективным для предотвращения ДТП в условиях бурана и ограниченной видимости.

    В настоящее время автодорога Караганда — Астана остается закрытой из-за неблагоприятных погодных условий. Полицейские призывают водителей соблюдать требования безопасности и по возможности воздержаться от поездок до стабилизации погоды.

    Ранее сообщалось, что в семи областях Казахстана ограничили движение на трассах из-за непогоды. 

    Теги:
    Регионы Казахстана Полиция Трассы Карагандинская область Закрытие дорог
    Айзада Агильбаева
