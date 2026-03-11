В семи областях Казахстана ограничили движение на трассах из-за непогоды
Из-за ухудшения погодных условий на ряде участков автодорог республиканского значения введено временное ограничение движения для всех видов транспорта, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным АО «НК КазАвтоЖол», ограничения действуют в семи областях: Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской и Павлодарской областях.
Актюбинская область
Ограничение введено на следующих участках трасс:
- «Актобе — Кандыагаш — Доссор — Атырау — граница РФ» км 11–337 (г. Актобе — граница Атырауской области);
- «Актобе — Уральск — граница РФ» км 526–710 (граница ЗКО — п. Курмасай);
- «Граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР» км 776–965 (г. Актобе — п. Карабутак);
- «Граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР» км 0–77 (п/п Жайсан — АЗС «ЭКО ойл»);
- «Актобе — граница РФ (п/п Алимбет)» км 39–136 (п. Ш. Калдаякова — п/п Алимбет);
- «Костанай — Рудный — Денисовка — Комсомольское — Карабутак» км 5–234 (п. Карабутак — граница Костанайской области);
- «Граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР» км 965–1153 (п. Карабутак — п. Иргиз);
- «Граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР» км 0–39 (северный обход г. Актобе).
Ориентировочное время открытия движения — 12 марта 2026 года в 09:00.
Атырауская область
- «Актобе — Кандыагаш — Доссор — Атырау — граница РФ» км 337–346 (граница Актюбинской области — п. Сагиз).
Открытие движения ожидается 12 марта в 09:00.
Западно-Казахстанская область
- «Актобе — Уральск — граница РФ» км 393–526 (п. Жымпиты — граница Актюбинской области).
Ориентировочное открытие — 12 марта в 09:00.
Костанайская область
- «Костанай — Рудный — Денисовка — Комсомольское — Карабутак» км 234–549 (граница Актюбинской области — г. Костанай);
- «Денисовка — Житикара — Мюктюколь — граница РФ» км 0–137 (п. Денисовка — граница РФ);
- «Денисовка — Таврическое — Аршалы — Комаровка» км 0–96 (п. Денисовка — граница РФ);
- «Костанай — Аулиеколь — Сурган» км 8–232 (г. Тобыл — граница Акмолинской области);
- «Астана — Атбасар — Жаксы — Рузаевка — Сарыколь — Костанай — граница РФ» км 555–683 (г. Тобыл — п. Сарыколь);
- «Костанай — Мамлютка» км 180–403 (граница СКО — г. Тобыл);
- «Жезказган — Аркалык — Петропавловск» км 340–377 (г. Аркалык — граница Акмолинской области).
Ориентировочное время открытия — 12 марта 2026 года в 08:00–09:00.
Северо-Казахстанская область
- «Волошинка — Сергеевка — Тимирязево» км 0–119;
- «Тимирязево — Сарыколь — граница Костанайской области» км 0–32;
- «Костанай — Мамлютка» км 226–406 (граница Костанайской области — г. Мамлютка);
- «Кокшетау — Кишкенеколь — Бидайык — граница РФ» км 50–280;
- «Кокшетау — Рузаевка» км 61–91;
- «Астана — Кокшетау — Петропавловск — граница РФ» км 341–473;
- «Петерфельд — Архангельское — Новокаменка» км 0–31;
- «Булаево — Возвышенка — Молодогвардейское — Кирово — Киялы — Рощинское» км 0–228;
- «Рощинское — Корнеевка — Волошинка» км 0–87;
- «Кокшетау — Рузаевка» км 91–196;
- «Жезказган — Аркалык — Петропавловск» км 785–946;
- «Граница РФ (п/п Каракога) — Петропавловск» км 0–120;
- «Петропавловск — Соколовка — граница РФ» км 11–73;
- «Астана — Кокшетау — Петропавловск — граница РФ (п/п Жана Жол)» км 492–522.
Открытие движения ожидается 11 марта в 20:00 либо 12 марта в 08:00–09:00.
Акмолинская область
- «Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — граница РФ» км 16–200;
- «Астана — Атбасар — Жаксы — Рузаевка — Сарыколь — Костанай — граница РФ» км 278–346;
- «Кокшетау — Рузаевка» км 0–61;
- «Кокшетау — Кишкенеколь — Бидайык — граница РФ» км 2–50;
- «Астана — Кокшетау — Петропавловск — граница РФ» км 18–232;
- «Жаксы — Есиль — Бузулук» км 0–82;
- «Костанай — Аулиеколь — Сурган» км 232–260;
- «Астана — Кокшетау — Петропавловск — граница РФ» км 313–341;
- «Обход г. Кокшетау с подъездом к аэропорту» км 0–18;
- «Астана — Кокшетау — Петропавловск — граница РФ» км 232–304;
- «Кокшетау — Атбасар» км 0–184;
- «Щучинск — Зеренда» км 0–77.
Ориентировочное открытие — 11 марта в 20:00 либо 12 марта в 08:00–09:00.
Павлодарская область
- «Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — граница РФ» км 200–254 (граница Акмолинской области — п. Шидерты).
Ориентировочное открытие — 11 марта в 20:00.
Дополнительную информацию о состоянии автодорог можно получить в колл-центре 1403.
Ранее сообщалось, что дороги закрыли в пяти областях Казахстана из-за непогоды.