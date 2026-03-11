В семи областях Казахстана ограничили движение на трассах из-за непогоды

По данным АО «НК КазАвтоЖол», ограничения действуют в семи областях: Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской и Павлодарской областях.

Актюбинская область

Ограничение введено на следующих участках трасс:

«Актобе — Кандыагаш — Доссор — Атырау — граница РФ» км 11–337 (г. Актобе — граница Атырауской области);

«Актобе — Уральск — граница РФ» км 526–710 (граница ЗКО — п. Курмасай);

«Граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР» км 776–965 (г. Актобе — п. Карабутак);

«Граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР» км 0–77 (п/п Жайсан — АЗС «ЭКО ойл»);

«Актобе — граница РФ (п/п Алимбет)» км 39–136 (п. Ш. Калдаякова — п/п Алимбет);

«Костанай — Рудный — Денисовка — Комсомольское — Карабутак» км 5–234 (п. Карабутак — граница Костанайской области);

«Граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР» км 965–1153 (п. Карабутак — п. Иргиз);

«Граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР» км 0–39 (северный обход г. Актобе).

Ориентировочное время открытия движения — 12 марта 2026 года в 09:00.

Атырауская область

«Актобе — Кандыагаш — Доссор — Атырау — граница РФ» км 337–346 (граница Актюбинской области — п. Сагиз).

Открытие движения ожидается 12 марта в 09:00.

Западно-Казахстанская область

«Актобе — Уральск — граница РФ» км 393–526 (п. Жымпиты — граница Актюбинской области).

Ориентировочное открытие — 12 марта в 09:00.

Костанайская область

«Костанай — Рудный — Денисовка — Комсомольское — Карабутак» км 234–549 (граница Актюбинской области — г. Костанай);

«Денисовка — Житикара — Мюктюколь — граница РФ» км 0–137 (п. Денисовка — граница РФ);

«Денисовка — Таврическое — Аршалы — Комаровка» км 0–96 (п. Денисовка — граница РФ);

«Костанай — Аулиеколь — Сурган» км 8–232 (г. Тобыл — граница Акмолинской области);

«Астана — Атбасар — Жаксы — Рузаевка — Сарыколь — Костанай — граница РФ» км 555–683 (г. Тобыл — п. Сарыколь);

«Костанай — Мамлютка» км 180–403 (граница СКО — г. Тобыл);

«Жезказган — Аркалык — Петропавловск» км 340–377 (г. Аркалык — граница Акмолинской области).

Ориентировочное время открытия — 12 марта 2026 года в 08:00–09:00.

Северо-Казахстанская область

«Волошинка — Сергеевка — Тимирязево» км 0–119;

«Тимирязево — Сарыколь — граница Костанайской области» км 0–32;

«Костанай — Мамлютка» км 226–406 (граница Костанайской области — г. Мамлютка);

«Кокшетау — Кишкенеколь — Бидайык — граница РФ» км 50–280;

«Кокшетау — Рузаевка» км 61–91;

«Астана — Кокшетау — Петропавловск — граница РФ» км 341–473;

«Петерфельд — Архангельское — Новокаменка» км 0–31;

«Булаево — Возвышенка — Молодогвардейское — Кирово — Киялы — Рощинское» км 0–228;

«Рощинское — Корнеевка — Волошинка» км 0–87;

«Кокшетау — Рузаевка» км 91–196;

«Жезказган — Аркалык — Петропавловск» км 785–946;

«Граница РФ (п/п Каракога) — Петропавловск» км 0–120;

«Петропавловск — Соколовка — граница РФ» км 11–73;

«Астана — Кокшетау — Петропавловск — граница РФ (п/п Жана Жол)» км 492–522.

Открытие движения ожидается 11 марта в 20:00 либо 12 марта в 08:00–09:00.

Акмолинская область

«Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — граница РФ» км 16–200;

«Астана — Атбасар — Жаксы — Рузаевка — Сарыколь — Костанай — граница РФ» км 278–346;

«Кокшетау — Рузаевка» км 0–61;

«Кокшетау — Кишкенеколь — Бидайык — граница РФ» км 2–50;

«Астана — Кокшетау — Петропавловск — граница РФ» км 18–232;

«Жаксы — Есиль — Бузулук» км 0–82;

«Костанай — Аулиеколь — Сурган» км 232–260;

«Астана — Кокшетау — Петропавловск — граница РФ» км 313–341;

«Обход г. Кокшетау с подъездом к аэропорту» км 0–18;

«Астана — Кокшетау — Петропавловск — граница РФ» км 232–304;

«Кокшетау — Атбасар» км 0–184;

«Щучинск — Зеренда» км 0–77.

Ориентировочное открытие — 11 марта в 20:00 либо 12 марта в 08:00–09:00.

Павлодарская область

«Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — граница РФ» км 200–254 (граница Акмолинской области — п. Шидерты).

Ориентировочное открытие — 11 марта в 20:00.

Дополнительную информацию о состоянии автодорог можно получить в колл-центре 1403.

Ранее сообщалось, что дороги закрыли в пяти областях Казахстана из-за непогоды.