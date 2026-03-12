Неотъемлемое право нашего народа – Токаев о защите исторических, культурных, семейных ценностей в новой Конституции
Ныне действующую Конституцию ни в коем случае нельзя подвергать критике, этот основной законодательный документ сыграл положительную роль в государственном строительстве. Об этом заявил Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на ІІІ республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.
— В Конституции 1995 года главный акцент был сделан на укрепление устоев государственной власти, что для того времени было оправданно, поскольку Независимость, делавшая первые шаги, нуждалась в законодательном обеспечении, — отметил Президент, подчеркнув, что мы строим Справедливый Казахстан и поэтому обязаны помнить особую историческую миссию Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева.
В нынешней жизни общества принцип «не человек для государства, а государство для человека» приобрел особую актуальность и поэтому проходит красной нитью сквозь весь текст Новой Конституции, сказал Глава государства.
Вовсе не случайно, что раздел, посвященный защите прав и свобод человека, стал самым объемным — 30 статей. Это почти треть Основного закона, а, к слову, раздел о Президенте состоит всего из 10 статей. При этом многие нормы, посвященные правам наших граждан, уникальны по своей сути, потому что содержат новые смыслы.
— Теперь на уровне Основного закона выражена наша общая готовность оберегать исторические, культурные, семейные и нравственные ценности. Это неотъемлемое право нашего народа, и это право никто, будь это политики, общественные деятели, зарубежные или отечественные неправительственные организации, не могут и не должны подвергать сомнению и, тем более, критике. Абсолютное большинство наших граждан разделяет государственную политику поддержки семьи, потому что именно в здоровых семьях закладываются основы нового качества нации и ответственного гражданства. Самая важная государственная задача — проводить политику защиты коренных интересов наших граждан. В конце концов, это вопрос нашего суверенитета, а также благополучного будущего нации, — заявил Токаев.
Проект Новой Конституции, как отметил Президент, возводит в абсолют защиту прав и свобод человека, начиная с рождения, получения начального и среднего образования, создания семьи и заканчивая ответственностью совершеннолетних детей перед нетрудоспособными родителями.
Проект Основного закона — яркий пример гуманного отношения к гражданам. Некоторые его нормы еще недавно выглядели социальной утопией.
Например, если в действующей Конституции говорится о вреде, который может нанести гражданин государству, то в Новой Конституции появилась норма о вреде, который может быть нанесен государством человеку.
В частности, речь идет о возмещении государством вреда, причиненного незаконными действиями государственных органов или их должностных лиц.
«Конституция государства должна быть такой, чтобы не нарушать конституцию человека» — этот афоризм в полной мере отражает новые подходы к защите прав, свобод и интересов граждан Казахстана.
Президент вновь обратил внимание на примат Закона и Порядка как государственной идеологии. Без ее полного понимания и превращения в важнейший элемент национального менталитета трудно говорить об укреплении казахской государственности.
— Важной новацией считаю запрет на право быть избранным в отношении коррупционеров, даже если их судимость была погашена или снята. Принципам справедливости также всецело отвечают гарантии неприкосновенности жилища. В проекте Конституции черным по белому написано, что никто не сможет лишить человека жилья или выселить из него без соответствующего судебного решения. Отдельной статьей в Основном законе, чего никогда не было прежде, закрепляется институт адвокатуры, внедряется так называемое правило Миранды. Это усилит гарантированные государством права человека на судебную защиту и получение юридической помощи. На конституционном уровне предлагается закрепить право на неприкосновенность частной жизни. Речь идет не только о тайне личных вкладов и сообщений. Конституционной защитой предлагается обеспечить тайну банковских операций и персональных данных, что актуально с учетом стремительного развития цифровых технологий и финансового сектора. Кроме того, Казахстан планирует зафиксировать на высшем конституционном уровне гарантии защиты персональных данных и цифровых прав, — сказал Глава государства.