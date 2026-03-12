Неотъемлемое право нашего народа – Токаев о защите исторических, культурных, семейных ценностей в новой Конституции

— В Конституции 1995 года главный акцент был сделан на укрепление устоев государственной власти, что для того времени было оправданно, поскольку Независимость, делавшая первые шаги, нуждалась в законодательном обеспечении, — отметил Президент, подчеркнув, что мы строим Справедливый Казахстан и поэтому обязаны помнить особую историческую миссию Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева.

В нынешней жизни общества принцип «не человек для государства, а государство для человека» приобрел особую актуальность и поэтому проходит красной нитью сквозь весь текст Новой Конституции, сказал Глава государства.

Вовсе не случайно, что раздел, посвященный защите прав и свобод человека, стал самым объемным — 30 статей. Это почти треть Основного закона, а, к слову, раздел о Президенте состоит всего из 10 статей. При этом многие нормы, посвященные правам наших граждан, уникальны по своей сути, потому что содержат новые смыслы.

— Теперь на уровне Основного закона выражена наша общая готовность оберегать исторические, культурные, семейные и нравственные ценности. Это неотъемлемое право нашего народа, и это право никто, будь это политики, общественные деятели, зарубежные или отечественные неправительственные организации, не могут и не должны подвергать сомнению и, тем более, критике. Абсолютное большинство наших граждан разделяет государственную политику поддержки семьи, потому что именно в здоровых семьях закладываются основы нового качества нации и ответственного гражданства. Самая важная государственная задача — проводить политику защиты коренных интересов наших граждан. В конце концов, это вопрос нашего суверенитета, а также благополучного будущего нации, — заявил Токаев.

Проект Новой Конституции, как отметил Президент, возводит в абсолют защиту прав и свобод человека, начиная с рождения, получения начального и среднего образования, создания семьи и заканчивая ответственностью совершеннолетних детей перед нетрудоспособными родителями.

Проект Основного закона — яркий пример гуманного отношения к гражданам. Некоторые его нормы еще недавно выглядели социальной утопией.

Например, если в действующей Конституции говорится о вреде, который может нанести гражданин государству, то в Новой Конституции появилась норма о вреде, который может быть нанесен государством человеку.

В частности, речь идет о возмещении государством вреда, причиненного незаконными действиями государственных органов или их должностных лиц.

«Конституция государства должна быть такой, чтобы не нарушать конституцию человека» — этот афоризм в полной мере отражает новые подходы к защите прав, свобод и интересов граждан Казахстана.

Президент вновь обратил внимание на примат Закона и Порядка как государственной идеологии. Без ее полного понимания и превращения в важнейший элемент национального менталитета трудно говорить об укреплении казахской государственности.