Президент рассказал, почему в проекте Конституции закрепили защиту интеллектуальной собственности
Об этом заявил Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на ІІІ республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.
— В качестве конституционного принципа деятельности государства впервые определяется развитие науки и образования, культуры и инноваций. Критически важное значение имеет положение о светском характере государства, в частности, системы образования. Наша страна обладает большим потенциалом, чтобы стать центром притяжения талантов и инвестиций со всего мира. Это важная часть работы по совершенствованию качества человеческого капитала. Поэтому впервые предложено закрепить на уровне Конституции защиту интеллектуальной собственности, что позволит придать новый импульс развитию креативной экономики, — сказал Президент.
Глава государства также отметил, что особую силу имеет норма, прямо запрещающая придавать законам обратную силу, если это ухудшает положение человека или возлагает на него новые обязанности.
— Тем самым будет сформирована стабильная, предсказуемая правовая и инвестиционная среда, в которой гражданин защищен и может уверенно планировать свою жизнь и предпринимательскую деятельность. Предлагается установить специальный правовой режим для отдельных территорий и «городов ускоренного развития». В связи с этой нормой появились сообщения об опасности нарушения территориальной целостности страны. Такие серьезные обвинения исходят от юридически безграмотных людей, которые даже не удосужились изучить мировой опыт. Кстати, это касается и стенаний по поводу якобы снижения статуса русского языка в проекте Новой Конституции. Забавно читать подобного рода статьи с многочисленными стилистическими и грамматическими ошибками, их авторы радеют за русский язык, а сами толком его не знают, — сказал Президент.
Между тем, как отметил Касым-Жомарт Токаев, сам факт опубликования текста Новой Конституции на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, в качестве официального документа говорит о многом и в комментариях и, тем более, в оправданиях не нуждается.
— Куда ни шло, когда «политический буллинг» силятся применить иностранные граждане, однако, когда этим пытаются заниматься наши соотечественники, тем более без всяких на то оснований, это трудно понять. В желании самоутвердиться, получить известность некоторые граждане попросту пересекают «красную линию», за которой находятся национальные интересы. Следует хотя бы попытаться вникнуть в идеологическую и политическую суть Новой Конституции, функциональную природу предложенных норм. Что касается, например, города Алатау, то специальные режимы касаются исключительно финансового управления, налоговых преференций и судебных процедур, необходимых для привлечения капитала. Закрепляя в Конституции специальный правовой режим, мы создаем благоприятные условия для инвесторов. Мы демонстрируем всему миру, что Казахстан — это стабильное, открытое и свободное от барьеров государство с прозрачной ситуацией на внутреннем рынке. Подобные территории являются и впредь будут оставаться неотъемлемой частью единого конституционного и правового пространства Казахстана. Как важнейшая составляющая конституционного строя, территориальная целостность и государственное устройство нашей страны незыблемы, — сказал Касым-Жомарт Токаев.