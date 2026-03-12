Президент рассказал, почему в проекте Конституции закрепили защиту интеллектуальной собственности

— В качестве конституционного принципа деятельности государства впервые определяется развитие науки и образования, культуры и инноваций. Критически важное значение имеет положение о светском характере государства, в частности, системы образования. Наша страна обладает большим потенциалом, чтобы стать центром притяжения талантов и инвестиций со всего мира. Это важная часть работы по совершенствованию качества человеческого капитала. Поэтому впервые предложено закрепить на уровне Конституции защиту интеллектуальной собственности, что позволит придать новый импульс развитию креативной экономики, — сказал Президент.

Глава государства также отметил, что особую силу имеет норма, прямо запрещающая придавать законам обратную силу, если это ухудшает положение человека или возлагает на него новые обязанности.

— Тем самым будет сформирована стабильная, предсказуемая правовая и инвестиционная среда, в которой гражданин защищен и может уверенно планировать свою жизнь и предпринимательскую деятельность. Предлагается установить специальный правовой режим для отдельных территорий и «городов ускоренного развития». В связи с этой нормой появились сообщения об опасности нарушения территориальной целостности страны. Такие серьезные обвинения исходят от юридически безграмотных людей, которые даже не удосужились изучить мировой опыт. Кстати, это касается и стенаний по поводу якобы снижения статуса русского языка в проекте Новой Конституции. Забавно читать подобного рода статьи с многочисленными стилистическими и грамматическими ошибками, их авторы радеют за русский язык, а сами толком его не знают, — сказал Президент.

Между тем, как отметил Касым-Жомарт Токаев, сам факт опубликования текста Новой Конституции на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, в качестве официального документа говорит о многом и в комментариях и, тем более, в оправданиях не нуждается.