Халық Кеңесі создаст надежный канал обратной связи между государством и обществом — Президент
Об этом заявил Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на ІІІ республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.
— В свою очередь Халық Кеңесі как высший консультативный орган создаст надежный канал обратной связи между государством и обществом, различными социальными и этническими группами. А наделение Халық Кеңесі правом законодательной инициативы только повысит его институциональную роль, — сказал Глава государства.
По его словам, усиление институциональной ответственности за судьбу страны — в этом суть всех политических преобразований.
— Политическая система, опирающаяся только на одну несущую опору, хрупка и недолговечна. И это уже доказала мировая практика. Мы же создаем поистине народную власть, в основе которой такие непреходящие ценности, как социальная справедливость и созидательный патриотизм, верховенство закона и общественный порядок, законные права и свободы граждан, приоритет образования, науки, технологий и, разумеется, Независимость, суверенитет, территориальная целостность нашего государства, — сказал Президент.