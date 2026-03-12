телерадиокомплекс президента РК
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:42, 12 Март 2026 | GMT +5

    Халық Кеңесі создаст надежный канал обратной связи между государством и обществом — Президент

    Об этом заявил Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на ІІІ республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

    д
    Фото: Акорда

    — В свою очередь Халық Кеңесі как высший консультативный орган создаст надежный канал обратной связи между государством и обществом, различными социальными и этническими группами. А наделение Халық Кеңесі правом законодательной инициативы только повысит его институциональную роль, — сказал Глава государства.

    По его словам, усиление институциональной ответственности за судьбу страны — в этом суть всех политических преобразований.

    — Политическая система, опирающаяся только на одну несущую опору, хрупка и недолговечна. И это уже доказала мировая практика. Мы же создаем поистине народную власть, в основе которой такие непреходящие ценности, как социальная справедливость и созидательный патриотизм, верховенство закона и общественный порядок, законные права и свободы граждан, приоритет образования, науки, технологий и, разумеется, Независимость, суверенитет, территориальная целостность нашего государства, — сказал Президент.

    Касым-Жомарт Токаев Президент Казахстана
    Гульжан Тасмаганбетова
