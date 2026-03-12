Касым-Жомарт Токаев предложил сохранить мажоритарную систему выборов в маслихаты

Как отметил Глава государства, такой подход полностью соответствует передовому международному опыту. Мы видим, что многие государства переходят на пропорциональную избирательную систему. В развитых странах также действует такая система, доказавшая свою эффективность.

— В ходе работы над проектом новой Конституции некоторые партии предлагали формировать по этому принципу и маслихаты всех уровней. Но я уже ясно высказался по этому вопросу — на региональном уровне следует сохранить мажоритарную, или одномандатную, систему. Это очень важно, поскольку именно депутаты маслихатов находятся в прямом и постоянном контакте со своими избирателями на местах. Вместе с тем такая система станет еще одним эффективным политическим лифтом для деятельных граждан, не состоящих в какой-либо партии, но пользующихся доверием в обществе. Это будет способствовать усилению роли маслихатов, — пояснил Президент.

По словам Касым-Жомарта Токаева, если на референдуме граждане одобрят предложенный проект Основного закона, политическое устройство страны претерпит кардинальную трансформацию. Мы перейдем к совершенно новой конституционной модели, что обеспечит баланс между пропорциональной и мажоритарной системами.

Более упорядоченный избирательный процесс обеспечит большую ответственность граждан, выдвигающих свои кандидатуры на выборах. Таким образом, маслихаты станут кузницей кадров для будущего профессионального Курултая.

Для качественной реализации масштабных реформ нам необходимо выстроить наиболее эффективную и профессиональную законотворческую деятельность. Фундамент всей системы представительной власти в стране формируется именно в регионах. Поэтому важно всегда помнить, насколько значима повседневная работа маслихатов. В первую очередь именно к депутатам граждане обращаются со своими запросами.