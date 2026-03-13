РУ
Тренды:
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:21, 12 Март 2026 | GMT +5

    Услуги инватакси и сурдопереводчиков запустят для казахстанцев с инвалидностью на референдуме

    Какие условия будут созданы для людей с инвалидностью на предстоящем референдуме в Казахстане, рассказали в Центральной комиссии референдума, передает корреспондент агентства Kazinform.

    язык жестов
    Фото: Unsplash

    Как отметили в Комиссии, на всех участках для голосования предусмотрены специальные уголки для лиц с инвалидностью. Они оснащены компьютерами, лупами, дополнительным освещением, трафаретами для бюллетеней со шрифтом Брайля, а также аудио версией проекта Конституции на государственном и русском языках.

    Кроме того, участки обеспечены пандусами, тактильными указателями при входе и элементами тактильной навигации внутри помещений.

    По тем объектам, где необходимое оснащение пока отсутствует, акиматы принимают меры по установке временных пандусов и тактильных указателей.

    Дополнительные меры поддержки будут действовать и непосредственно в день голосования. Для лиц с инвалидностью предусмотрены услуги инватакси и сурдопереводчиков.

    Отдельное внимание уделено и подготовке самих комиссий. Работники прошли специальное обучение по вопросам прав и потребностей лиц с инвалидностью. Особый акцент был сделан на этике общения, корректной терминологии и особенностях взаимодействия с различными категориями граждан.

    Кроме того, в трех регионах страны — Актюбинской, Костанайской и Павлодарской областях — в рамках пилотного проекта будут работать участки для голосования с применением новых инновационных решений для лиц с инвалидностью.

    Ранее сообщалось, что все избирательные участки для проведения республиканского референдума, назначенного на 15 марта, полностью готовы к работе в Казахстане и за рубежом.

    Всего по стране будет работать 10 402 участков референдума. В списки участников включены 12 461 796 граждан.

    Теги:
    сурдоперевод Такси Лица с инвалидностью Общество Конституционная реформа Политические реформы Референдум-2026
    Данира Искакова
    Автор
