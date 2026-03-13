Услуги инватакси и сурдопереводчиков запустят для казахстанцев с инвалидностью на референдуме

Как отметили в Комиссии, на всех участках для голосования предусмотрены специальные уголки для лиц с инвалидностью. Они оснащены компьютерами, лупами, дополнительным освещением, трафаретами для бюллетеней со шрифтом Брайля, а также аудио версией проекта Конституции на государственном и русском языках.

Кроме того, участки обеспечены пандусами, тактильными указателями при входе и элементами тактильной навигации внутри помещений.

По тем объектам, где необходимое оснащение пока отсутствует, акиматы принимают меры по установке временных пандусов и тактильных указателей.

Дополнительные меры поддержки будут действовать и непосредственно в день голосования. Для лиц с инвалидностью предусмотрены услуги инватакси и сурдопереводчиков.

Отдельное внимание уделено и подготовке самих комиссий. Работники прошли специальное обучение по вопросам прав и потребностей лиц с инвалидностью. Особый акцент был сделан на этике общения, корректной терминологии и особенностях взаимодействия с различными категориями граждан.

Кроме того, в трех регионах страны — Актюбинской, Костанайской и Павлодарской областях — в рамках пилотного проекта будут работать участки для голосования с применением новых инновационных решений для лиц с инвалидностью.

Ранее сообщалось, что все избирательные участки для проведения республиканского референдума, назначенного на 15 марта, полностью готовы к работе в Казахстане и за рубежом.

Всего по стране будет работать 10 402 участков референдума. В списки участников включены 12 461 796 граждан.