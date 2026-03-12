Более 220 водных объектов модернизируют и строят в Казахстане в этом году
Государство принимает системные меры для развития всего комплекса водной инфраструктуры. Об этом заявил Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на ІІІ республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.
— Государство запустило беспрецедентно масштабную работу по модернизации критически важной инфраструктуры. Все мы хорошо знаем, что вода — это основа жизни. Несмотря на обширную территорию, Казахстан испытывает острый дефицит водных ресурсов. Поэтому обеспечение населения качественной питьевой водой, а также удовлетворение растущих потребностей экономики в воде имеют стратегическое значение. В прошлом году введен в эксплуатацию опреснительный завод в Кендерли, благодаря чему город Жанаозен теперь обеспечен постоянным водоснабжением. На осень текущего года намечен запуск Шардаринского группового водопровода, который обеспечит питьевой водой 30 тысяч жителей города Шардары, — сказал Президент.
— В частности, начата реконструкция Коксарайского водохранилища в Туркестанской области, строятся водохранилища в Кызылординской и Жамбылской областях. Эти проекты, имеющие огромное значение для сельского хозяйства и повышения благосостояния населения, будут завершены в следующем году. Всего в этом году реализуется более 220 проектов по модернизации и строительству новых водохозяйственных объектов, - сказал Глава государства.