Более 220 водных объектов модернизируют и строят в Казахстане в этом году

— Государство запустило беспрецедентно масштабную работу по модернизации критически важной инфраструктуры. Все мы хорошо знаем, что вода — это основа жизни. Несмотря на обширную территорию, Казахстан испытывает острый дефицит водных ресурсов. Поэтому обеспечение населения качественной питьевой водой, а также удовлетворение растущих потребностей экономики в воде имеют стратегическое значение. В прошлом году введен в эксплуатацию опреснительный завод в Кендерли, благодаря чему город Жанаозен теперь обеспечен постоянным водоснабжением. На осень текущего года намечен запуск Шардаринского группового водопровода, который обеспечит питьевой водой 30 тысяч жителей города Шардары, — сказал Президент.