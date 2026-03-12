РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:23, 12 Март 2026 | GMT +5

    Глава государства предложил ввести ротацию для председателей маслихатов

    Принципиальное значение имеет дальнейшее расширение и конкретизация полномочий маслихатов. Нужно усилить их роль в системе местной власти. Об этом заявил Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на ІІІ республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

    форум депутатов маслихатов
    Фото: Акорда

    Как отметил Президент, в ходе встреч акимов с населением многие граждане озвучивают конкретные проблемы и задают множество вопросов. Для эффективного решения проблем депутатскому корпусу следует усилить контроль и активно взаимодействовать с акимами.

    Целесообразно также упорядочить и пересмотреть внутреннюю организацию работы маслихатов. Многие их полномочия до сих пор сформулированы расплывчато, что приводит к сбоям в государственном управлении.

    В этой связи, как считает Касым-Жомарт Токаев, необходимо принять конкретные меры по усилению ответственности депутатов маслихатов за неисполнение обязанностей и нарушение этики. Такой шаг будет способствовать развитию политической культуры населения и укреплению доверия к институту представительной власти на местах.

    — Мы последовательно внедряем ротационный принцип управления на всех уровнях государственной власти. В настоящее время полномочия избираемых акимов ограничиваются только двумя сроками. Считаю необходимым ввести принцип ротации и для председателей маслихатов.

    Ранее маслихаты возглавляли секретари, теперь — председатели. Это, на мой взгляд, правильное решение. Однако их полномочия также не должны превышать двух сроков. Данный подход будет способствовать формированию профессионального депутатского корпуса, повышению его эффективности, что соответствует логике реформ, проводимых в нашей стране, — отметил Глава государства.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Маслихат Акорда Президент Казахстана
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают