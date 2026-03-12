Глава государства предложил ввести ротацию для председателей маслихатов
Принципиальное значение имеет дальнейшее расширение и конкретизация полномочий маслихатов. Нужно усилить их роль в системе местной власти. Об этом заявил Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на ІІІ республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.
Как отметил Президент, в ходе встреч акимов с населением многие граждане озвучивают конкретные проблемы и задают множество вопросов. Для эффективного решения проблем депутатскому корпусу следует усилить контроль и активно взаимодействовать с акимами.
Целесообразно также упорядочить и пересмотреть внутреннюю организацию работы маслихатов. Многие их полномочия до сих пор сформулированы расплывчато, что приводит к сбоям в государственном управлении.
В этой связи, как считает Касым-Жомарт Токаев, необходимо принять конкретные меры по усилению ответственности депутатов маслихатов за неисполнение обязанностей и нарушение этики. Такой шаг будет способствовать развитию политической культуры населения и укреплению доверия к институту представительной власти на местах.
— Мы последовательно внедряем ротационный принцип управления на всех уровнях государственной власти. В настоящее время полномочия избираемых акимов ограничиваются только двумя сроками. Считаю необходимым ввести принцип ротации и для председателей маслихатов.
Ранее маслихаты возглавляли секретари, теперь — председатели. Это, на мой взгляд, правильное решение. Однако их полномочия также не должны превышать двух сроков. Данный подход будет способствовать формированию профессионального депутатского корпуса, повышению его эффективности, что соответствует логике реформ, проводимых в нашей стране, — отметил Глава государства.