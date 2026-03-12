16:10, 12 Март 2026 | GMT +5
61 рейс выполнен для эвакуации казахстанцев из стран Ближнего Востока
— Рейсы выполняются авиакомпаниями Air Astana, SCAT, FlyDubai и Air Arabia из городов Дубай, Шарджа, Джидда, Медина и Маскат в Алматы, Астану, Атырау, Актау и Шымкент, — говорится в сообщении.
Отмечается, что Комитет гражданской авиации Министерства транспорта РК совместно с заинтересованными государственными органами, а также отечественными и иностранными авиакомпаниями продолжает работу по вывозу граждан Казахстана из стран Ближнего Востока.
Ранее сообщалось, что при содействии государственных органов и дипломатических представительств Казахстана из Ближневосточного региона в Казахстан возвращены 9 926 казахстанцев.