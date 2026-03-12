    16:10, 12 Март 2026 | GMT +5

    61 рейс выполнен для эвакуации казахстанцев из стран Ближнего Востока

    С момента начала эскалации из стран региона в Казахстан выполнен 61 рейс, которыми перевезено 10 033 пассажира. Об этом сообщает Комитет гражданской авиации Министерства транспорта РК, передает Kazinform.

    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    — Рейсы выполняются авиакомпаниями Air Astana, SCAT, FlyDubai и Air Arabia из городов Дубай, Шарджа, Джидда, Медина и Маскат в Алматы, Астану, Атырау, Актау и Шымкент, — говорится в сообщении.

    Отмечается, что Комитет гражданской авиации Министерства транспорта РК совместно с заинтересованными государственными органами, а также отечественными и иностранными авиакомпаниями продолжает работу по вывозу граждан Казахстана из стран Ближнего Востока.

    Ранее сообщалось, что при содействии государственных органов и дипломатических представительств Казахстана из Ближневосточного региона в Казахстан возвращены 9 926 казахстанцев.

    Гульжан Тасмаганбетова
