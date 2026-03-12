61 рейс выполнен для эвакуации казахстанцев из стран Ближнего Востока

— Рейсы выполняются авиакомпаниями Air Astana, SCAT, FlyDubai и Air Arabia из городов Дубай, Шарджа, Джидда, Медина и Маскат в Алматы, Астану, Атырау, Актау и Шымкент, — говорится в сообщении.

Отмечается, что Комитет гражданской авиации Министерства транспорта РК совместно с заинтересованными государственными органами, а также отечественными и иностранными авиакомпаниями продолжает работу по вывозу граждан Казахстана из стран Ближнего Востока.

Ранее сообщалось, что при содействии государственных органов и дипломатических представительств Казахстана из Ближневосточного региона в Казахстан возвращены 9 926 казахстанцев.