РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:10, 11 Март 2026 | GMT +5

    Казахстанских дипломатов не будут эвакуировать из стран Ближнего Востока — МИД

    Казахстанские дипломаты продолжат свою работу в странах Ближнего Востока, сообщил первый заместитель министра иностранных дел Ержан Ашикбаев в кулуарах Мажилиса, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

    По его словам, из региона в основном были эвакуированы члены семей и дети сотрудников консульств. Сами дипломаты остаются на местах. 

    — Сами дипломаты продолжают свою работу, потому что, как вы видите, их помощь востребована. Я считаю, что наши дипломаты, наши консулы осуществляют довольно хорошую работу. Мы слышим много благодарностей от наших граждан. Вне зависимости от страны, безусловно, бывают нюансы, но общее мнение возвращенных граждан — это то, что страна не оставила их в беде, что Глава государства уделяет этому приоритетное внимание в такой кризисной ситуации, и МИД выполняет свою работу, — сказал Ержан Ашикбаев.

    Вместе с тем, он отметил, что вопросу безопасности дипломатических представительств уделяется приоритетное внимание.

    — Сами понимаете, наши посольства и генеральные консульства за рубежом — это место работы наших дипломатов, это место, где хранится определенного рода информация. Поэтому защита собственности и защита загранучреждений — это приоритет для внешнеполитического ведомства, — подчеркнул замминистра.

    Ранее сообщалось, что с начала эвакуации из стран Ближнего Востока домой возвращены 9517 казахстанцев.

    Теги:
    Дипломат Ближний Восток МИД РК Ситуация на Ближнем Востоке
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
    Сейчас читают