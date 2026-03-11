Казахстанских дипломатов не будут эвакуировать из стран Ближнего Востока — МИД

По его словам, из региона в основном были эвакуированы члены семей и дети сотрудников консульств. Сами дипломаты остаются на местах.

— Сами дипломаты продолжают свою работу, потому что, как вы видите, их помощь востребована. Я считаю, что наши дипломаты, наши консулы осуществляют довольно хорошую работу. Мы слышим много благодарностей от наших граждан. Вне зависимости от страны, безусловно, бывают нюансы, но общее мнение возвращенных граждан — это то, что страна не оставила их в беде, что Глава государства уделяет этому приоритетное внимание в такой кризисной ситуации, и МИД выполняет свою работу, — сказал Ержан Ашикбаев.

Вместе с тем, он отметил, что вопросу безопасности дипломатических представительств уделяется приоритетное внимание.

— Сами понимаете, наши посольства и генеральные консульства за рубежом — это место работы наших дипломатов, это место, где хранится определенного рода информация. Поэтому защита собственности и защита загранучреждений — это приоритет для внешнеполитического ведомства, — подчеркнул замминистра.

Ранее сообщалось, что с начала эвакуации из стран Ближнего Востока домой возвращены 9517 казахстанцев.