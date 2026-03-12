111 аварийных отключений света произошло из-за бурана в Павлодарской области

В ДЧС Павлодарской области рассказали, что 10 марта на автомобильных дорогах республиканского и областного значения было выставлено 28 контрольных постов. Были задействованы сотрудники полиции, ДЧС и местных исполнительных органов.

— В регионе подготовлено 188 пунктов обогрева общей вместимостью более 20 тысяч человек, в том числе 4 302 койко-места. В пунктах обогрева были размещены 195 человек. За прошедшие сутки структурные и подведомственные подразделения ДЧС совершили 49 выездов. Спасено 107 человек, из них 6 детей, эвакуировано 62 человека, — сообщили в ДЧС региона.

Фото: ДЧС Павлодарской области

Аварийно-спасательные работы проводились в условиях практически нулевой видимости в городах Павлодар, Экибастуз, Аксу, а также в Майском, Актогайском, Баянаульском, Щербактинском и Павлодарском районах. Из-за сильного ветра зарегистрировано 33 факта срывов кровли. По всей области на данный момент работают комиссии по ЧС. Объекты жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме.

— В регионе действует штормовое предупреждение. По данным синоптиков, 11 марта в Павлодарской области ожидается юго-западный ветер 15-20 м/с, с порывами 23-28 м/с, местами до 30 м/с и более. 12 марта ветер сохранится 15-20 м/с, на западе, севере и востоке области порывы 23-28 м/с, ночью местами до 30 м/с и более.

Спасатели призывают жителей соблюдать меры безопасности и по возможности воздержаться от дальних поездок во время непогоды, — добавили в ДЧС.

Вместе с тем, в АО «Павлодарэнерго» сообщили, из-за порывов ветра произошло 111 аварийных отключения света по всему региону. Над устранением последствий работают более 40 бригад. К утру, 11 марта, без света остались 2 600 потребителей.

Напомним, из-за непогоды произошло несколько ДТП в Павлодарской области. В Аксу из-за шквального ветра обвалилась часть трубы на заводе. Меж тем, из-за урагана к 8 часам вечера 10 марта произошло 68 аварийных отключений электричества в Павлодарской области. Тем временем, в Баянаульском районе из-за бурана погиб мужчина, отправившийся на поиски скота.