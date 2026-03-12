Токаев: Казахстан никогда не бросит на произвол судьбы своих граждан

— Граждане нашей страны, находящиеся во всех регионах планеты, знают, что за ними стоит государство — Республика Казахстан, всегда готовое прийти к ним на помощь. В этом недавно убедились наши туристы, паломники, предприниматели, ставшие невольными заложниками конфликта на Ближнем Востоке. Ситуация была действительно критической. После начала эскалации мною были направлены личные послания лидерам стран региона, в которых выразил им искреннюю поддержку в момент тяжелых испытаний. Кроме того, состоялись телефонные переговоры с руководителями Катара, Объединенных Арабских Эмиратов, Бахрейна, Омана, Саудовской Аравии, — сказал Президент.

Он также добавил, что было дано поручение организовать оперативную эвакуацию соотечественников, а также взять под охрану все объекты жизнедеятельности и критической инфраструктуры на территории страны, перевести на боевое дежурство Вооруженные силы и правоохранительные ведомства.

— На базе МИДа был создан специальный штаб, в который вошли представители всех ведомств. К работе подключились авиаперевозчики, туристические компании, а также добровольные спонсоры. Штаб работал круглосуточно, выстраивая безопасные маршруты эвакуации наших граждан. В условиях перекрестных атак баллистическими ракетами и беспилотниками по военным и гражданским объектам, в том числе аэропортам, воздушное пространство многих стран региона было закрыто. Поэтому в ряде случаев приходилось перемещать наших граждан по земле на территории других государств, где их встречали дипломатические и консульские работники для отправки самолетами в Казахстан. Из Ирана эвакуация шла по суше — через границу с Азербайджаном, Арменией и Туркменистаном. Наши посольства были на постоянной связи, предоставляли гражданам всю необходимую помощь и консультации. В результате этой очень сложной работы из зоны боевых действий в Казахстан было оперативно вывезено около 9 тысяч человек. И эта работа продолжается, — сказал Глава государства.

Президент отметил, что на эти слаженные действия обратили внимание и за рубежом.

— Даже в мирное время подобные меры требуют огромных организационных усилий, а на фоне войны — сложность и значение такой работы кратно возрастают. Не будет преувеличением сказать, что успешное прохождение подобного стресс-теста укрепило авторитет Казахстана на международной арене. Хочу вновь выразить признательность лидерам ближневосточных государств за организацию «зеленых коридоров». Благодарю сотрудников наших государственных органов, авиакомпаний и всех, кто помог в эвакуации соотечественников. Казахстан никогда не бросит на произвол судьбы своих граждан, какая бы ситуация ни была и где бы она ни происходила, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, так было в период пандемии, когда государство спецбортами эвакуировало из разных точек планеты тысячи граждан.