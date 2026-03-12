Руководители аппаратов областных маслихатов пройдут обучение в рамках программы AI Governance 500
Об этом заявил Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на ІІІ республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.
— Еще один вопрос — создание полностью цифрового государства. Вы, безусловно, хорошо знаете о важности этой задачи для нашей страны. Маслихаты не должны остаться в стороне от данного процесса. Внедрение передовых технологий и искусственного интеллекта во все сферы системы государственного управления — это задача стратегического значения, от успешного решения которой напрямую зависит будущее Казахстана. С этой точки зрения целесообразно активно привлекать к данной работе депутатов, — сказал Президент.
Глава государства отметил, что также крайне важно повышать уровень профессионализма и цифровые компетенции депутатов. Без этого все усилия могут оказаться напрасными.
— Этой задачей должна активно и последовательно заниматься Академия государственного управления. Насколько я знаю, в ближайшее время мы сможем ожидать и конкретных результатов. На сегодняшний день уже около 1200 депутатов прошли специальные курсы повышения квалификации и усовершенствовали свои профессиональные навыки. Теперь надо обучить руководителей аппаратов областных маслихатов в рамках стартовавшей в этом году программы AI Governance 500. Крайне важно, чтобы цифровая трансформация в нашей стране сокращала разрывы между центром и регионами, — сказал Касым-Жомарт Токаев.