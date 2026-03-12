Касым-Жомарт Токаев принимает участие в III республиканском форуме депутатов маслихатов
Об этом сообщает Акорда, передает агентство Kazinform.
— С участием Главы государства Касым-Жомарта Токаева во Дворце Независимости проходит ІІІ республиканский форум депутатов маслихатов всех уровней, — говорится в сообщении Акорды.
В ходе мероприятия выступили депутат Мажилиса Парламента Унзила Шапак, руководитель ТОО «Даулет-Бекет» Алматинской области Сыдык Даулетов, депутат Мажилиса Парламента Константин Авершин, председатель маслихата города Алматы Меиржан Отыншиев, депутат маслихата города Петропавловска Северо-Казахстанской области Елена Семидоцких, депутат маслихата области Жетісу Гульнар Тойлыбаева, председатель Павлодарского областного маслихата Илья Теренченко, председатель Бейнеуского районного маслихата Мангистауской области Ардак Бораш, депутат маслихата города Актобе Актюбинской области Аслан Кайыргалиев.