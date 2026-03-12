Президент Казахстана призвал к здравомыслию и адаптации в условиях глобальной «турбулентности»
Казахстан сохраняет стратегическую сдержанность, имея в виду защиту своих национальных интересов. Об этом заявил Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на ІІІ республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.
— Все люди, живущие на планете Земля, уже привыкли к слову «турбулентность», оно теперь гораздо чаще звучит из уст политиков и экспертов применительно к международной ситуации, нежели в самолетах, где пилоты предупреждают пассажиров о неприятностях в связи с вхождением воздушного судна в зону турбулентности. По сути, весь мир вынужден жить в условиях нестабильности, неопределенности. Каждый год текущего десятилетия оказывается сложнее предыдущих. Этот процесс находит свое отражение в социальных сетях, где правда тесно переплелась с кривдой, конспирология — с дезинформацией, боль и трагедии — с праздниками и весельем. Таков сегодняшний мир, вступивший в эпоху искусственного интеллекта.
Прошедшие две недели наглядно показали всему мировому сообществу, насколько опасной, непредсказуемой, поистине «турбулентной», то есть нестабильной, стала жизнь на Земле. Даже экономически благополучные и, казалось бы, стабильные государства в одночасье оказались втянутыми по сути в глобальный конфликт, или войну, если называть вещи своими именами. И эта война вспыхнула в прикаспийском государстве, недалеко от нас. Уже сейчас ясно, что обострение обстановки на Ближнем Востоке подорвало основу глобальной безопасности и крайне отрицательно повлияло на мировую экономику, — сказал Президент.
По его словам, такая по-настоящему опасная ситуация стала результатом острого кризиса доверия между лидерами известных стран, поляризации крупных государств и блоков, деградации принципов и самой психологии мирного сосуществования, пренебрежения международным правом, беспрецедентного падения авторитета ООН.
— Если еще десять лет назад политики с тревогой утверждали, что мир стоит на распутье и не знает, по какому пути двигаться дальше, то сейчас все в один голос предупреждают о надвигающейся мировой войне, которая затронет интересы всех государств. Геополитические, военные, экономические, технологические, климатические риски множатся, кратно усиливая опасность самого нежелательного варианта развития событий в мире. В таких сложных условиях мы, граждане Казахстана, должны сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации как внутри страны, так и извне, демонстрировать дарованные нам самим Всевышним такие качества, как смелость, достоинство и, самое главное, здравомыслие.
Как Президент, намерен политико-дипломатическими средствами делать все возможное для защиты безопасности нашего государства. Надо признать — мир кардинально изменился, он технологически, экономически, политически, нравственно уже стал другим. Стал ли он хуже или лучше — на этот вопрос человеческая цивилизация ответит позже. Но мы, граждане Казахстана, не имеем права оставаться на обочине мирового развития. Если мир уже изменился и продолжает меняться, то это значит, что должны меняться и мы, замечая и заимствуя все лучшее из происходящих процессов и не принимая все плохое. Как говорится в казахской пословице: «Жақсыдан үйрен, жаманнан жирен».
На международной арене Казахстан проводит и будет проводить рациональную, сбалансированную внешнюю политику, нацеленную, прежде всего, на укрепление мира, безопасности вокруг нашего государства. Это крайне необходимо для продолжения реформ внутри страны, — сказал Глава государства.