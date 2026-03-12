Дебютанты Паралимпиады-2026 из Казахстана вошли в топ-8

11 марта в лыжных гонках в заезде на 10 км с раздельным стартом приняла участие почти вся казахстанская делегация, отправившаяся на Паралимпиаду. Исключение — Александр Герлиц, не выходивший на старт в лыжных гонках.

Среди спортсменов, соревнующихся стоя, выступили Нурлан Алимов и Владислав Кобаль. Оба казахстанских паралимпийца — дебютанты главных стартов четырехлетия, тем не менее, они продемонстрировали волю к победе и заняли высокие места в итоговом протоколе. 38-летний Нурлан Алимов (класс LW6) занял восьмое место, отстав от победителя француза Карла Табурэ на две минуты 29.6 секунд. 17-летний Владислав Кобаль (класс LW8) замкнул десятку сильнейших, уступив лидеру 3 минуты 12.4 секунд.

В гонке среди женщин с нарушениями зрениями 36-летняя казахстанка Анна Грачова заняла 11 место.

Ранее мы рассказывали, что среди мужчин, соревнующихся сидя, в гонке на 10 км восьмое место занял Ербол Хамитов.

Напомним, в активе сборной Казахстана на зимней Паралимпиаде-2026 одна медаль, бронзовая, команда занимает 23 место в медальном зачете.



