Ербол Хамитов вновь вошел в топ-8 на Паралимпиаде-2026

В гонке с раздельным стартом среди мужчин, соревнующихся сидя, за медали боролись три представителя Казахстана.

Бронзовый призер Игр-2026 в спринте Ербол Хамитов в итоговом протоколе 10-километровой разделки расположился на восьмом месте, отстав от победителя россиянина Ивана Голубкова на 1 минуту и 21.6 секунд.

19 место в итоговом протоколе у Сергея Усольцева, 21-е — у Юрия Березина.

Ранее Ербол Хамитов сделал заявление после первой медали Казахстана на Паралимпиаде-2026.

Соревнования Паралимпиады-2026 продлятся до 15 марта включительно.

В медальном зачете Паралимпиады-2026 Казахстан с одной бронзой находится на 23 месте.