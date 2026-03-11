РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:20, 11 Март 2026 | GMT +5

    Ербол Хамитов вновь вошел в топ-8 на Паралимпиаде-2026

    На зимних Паралимпийских играх продолжаются соревнования по лыжным гонкам, передает Kazinform.

    Хамитов
    Фото: ЦСП-Параспорт

    В гонке с раздельным стартом среди мужчин, соревнующихся сидя, за медали боролись три представителя Казахстана.

    Бронзовый призер Игр-2026 в спринте Ербол Хамитов в итоговом протоколе 10-километровой разделки расположился на восьмом месте, отстав от победителя россиянина Ивана Голубкова на 1 минуту и 21.6 секунд.

    19 место в итоговом протоколе у Сергея Усольцева, 21-е — у Юрия Березина.

    Ранее Ербол Хамитов сделал заявление после первой медали Казахстана на Паралимпиаде-2026.

    Соревнования Паралимпиады-2026 продлятся до 15 марта включительно, расписание доступно здесь

    В медальном зачете Паралимпиады-2026 Казахстан с одной бронзой находится на 23 месте. 

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Паспорт
    Альберт Ахметов
    Альберт Ахметов
    Автор
    Сейчас читают