Защита Независимости, Суверенитета и территориальной целостности страны – Токаев о неизменных принципах проекта Конституции
Защита Независимости, суверенитета и территориальной целостности страны, согласно Новой Конституции, стали принципами, не подлежащими пересмотру и не допускающими иных толкований, интерпретаций, то есть абсолютно неизменными. Об этом заявил Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на ІІІ республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.
Глава государства отметил, что наряду с этими фундаментальными принципами огромное значение имеет положение о статусе национальной валюты. Это не просто формальное приложение к Флагу, Гербу, Гимну, данная новация направлена на правовую защиту суверенитета, в том числе монетарного.
— Хочу особо подчеркнуть: единственным источником власти и носителем суверенитета является народ Казахстана. Это положение было четко закреплено в проекте Конституции как новая норма. Это означает, что обновленный Основной закон еще сильнее укрепит фундамент нашей государственности. Данный шаг имеет исключительное значение, особенно в текущий период, когда геополитическая ситуация нестабильна, а вызовы и угрозы национальной безопасности становятся все более ощутимыми. Изменилась не только буква, но и сам дух, содержание Основного закона. В нем закреплены наши многовековые традиции государственности, цели, идеалы и незыблемые ценности, — сказал Президент.