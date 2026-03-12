Защита Независимости, Суверенитета и территориальной целостности страны – Токаев о неизменных принципах проекта Конституции

Глава государства отметил, что наряду с этими фундаментальными принципами огромное значение имеет положение о статусе национальной валюты. Это не просто формальное приложение к Флагу, Гербу, Гимну, данная новация направлена на правовую защиту суверенитета, в том числе монетарного.

— Хочу особо подчеркнуть: единственным источником власти и носителем суверенитета является народ Казахстана. Это положение было четко закреплено в проекте Конституции как новая норма. Это означает, что обновленный Основной закон еще сильнее укрепит фундамент нашей государственности. Данный шаг имеет исключительное значение, особенно в текущий период, когда геополитическая ситуация нестабильна, а вызовы и угрозы национальной безопасности становятся все более ощутимыми. Изменилась не только буква, но и сам дух, содержание Основного закона. В нем закреплены наши многовековые традиции государственности, цели, идеалы и незыблемые ценности, — сказал Президент.