телерадиокомплекс президента РК
    07:30, 12 Март 2026 | GMT +5

    Елена Рыбакина стала четвертьфиналисткой Indian Wells Open-2026

    Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (3-е место в рейтинге WTA) вышла в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе (США), передает Kazinform cо ссылкой на Sports.kz.

    Фото: Федерация тенниса Казахстана ktf.kz

    В 1/8 финала Рыбакина встретилась с представительницей Великобритании Сонай Картал (54-е место), победила ее в первом сете — 6:4 и вела во втором со счетом 4:3, после чего британка отказалась продолжать. Таким образом, Елена стала четвертьфиналисткой Indian Wells Open-2026, а ее соперница досрочно завершила выступление на этом турнире.

    Ранее по ходу турнира Елена Рыбакина также победила американскую теннисистку Хейли Баптист (43-е место) — 7:6, 2:6, 6:2 — и украинку Марту Костюк (28-е место) — 6:4, 6:4.

    В этом году призовой фонд турнира в Индиан-Уэллсе составляет 9 415 725 долларов. Победительница заработает 1 511 380 долларов и получит 1000 рейтинговых очков.

    Напомним, Елена Рыбакина — чемпионка Australian Open-2026, в финале Мельбурна она обыграла Арину Соболенко из Беларуси.

    Жанара Мухамедиярова
