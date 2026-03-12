Елена Рыбакина стала четвертьфиналисткой Indian Wells Open-2026

В 1/8 финала Рыбакина встретилась с представительницей Великобритании Сонай Картал (54-е место), победила ее в первом сете — 6:4 и вела во втором со счетом 4:3, после чего британка отказалась продолжать. Таким образом, Елена стала четвертьфиналисткой Indian Wells Open-2026, а ее соперница досрочно завершила выступление на этом турнире.

Ранее по ходу турнира Елена Рыбакина также победила американскую теннисистку Хейли Баптист (43-е место) — 7:6, 2:6, 6:2 — и украинку Марту Костюк (28-е место) — 6:4, 6:4.

В этом году призовой фонд турнира в Индиан-Уэллсе составляет 9 415 725 долларов. Победительница заработает 1 511 380 долларов и получит 1000 рейтинговых очков.

Напомним, Елена Рыбакина — чемпионка Australian Open-2026, в финале Мельбурна она обыграла Арину Соболенко из Беларуси.