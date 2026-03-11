    17:51, 11 Март 2026 | GMT +5

    Снегопад в Алматы: за сутки произошло 62 ДТП

    В Алматы в связи с обильным снегопадом осложнилась дорожная обстановка, передает агентство Kazinform.

    Фото: акимат Алматы

    По данным департамента полиции, за прошедшие сутки — со вчерашнего обеда до сегодняшнего дня — на дорогах города зарегистрировано 62 дорожно-транспортных происшествия.

    В этой связи начальник управления административной полиции ДП Серик Шумаев призвал автомобилистов строго соблюдать скоростной режим, увеличивать дистанцию и избегать резких маневров.

    По его словам, сотрудники полиции несут службу в усиленном режиме, контролируют дорожную обстановку и при необходимости оказывают помощь коммунальным службам города.

    Накануне в Алматы водитель грузового автомобиля допустил наезд на надземный газопровод, повредив 150 метров конструкции, в результате чего несколько домов остались без газа. 

    Ранее синоптики сообщали, что на большей части территории Казахстана под влиянием атмосферных фронтов ожидается неустойчивая погода с осадками в виде дождя и снега. 

    Еламан Турысбеков
