Снегопад в Алматы: за сутки произошло 62 ДТП

По данным департамента полиции, за прошедшие сутки — со вчерашнего обеда до сегодняшнего дня — на дорогах города зарегистрировано 62 дорожно-транспортных происшествия.

В этой связи начальник управления административной полиции ДП Серик Шумаев призвал автомобилистов строго соблюдать скоростной режим, увеличивать дистанцию и избегать резких маневров.

По его словам, сотрудники полиции несут службу в усиленном режиме, контролируют дорожную обстановку и при необходимости оказывают помощь коммунальным службам города.

Накануне в Алматы водитель грузового автомобиля допустил наезд на надземный газопровод, повредив 150 метров конструкции, в результате чего несколько домов остались без газа.

Ранее синоптики сообщали, что на большей части территории Казахстана под влиянием атмосферных фронтов ожидается неустойчивая погода с осадками в виде дождя и снега.