РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:49, 12 Март 2026 | GMT +5

    Какой участок завершит работу в день референдума позже всех

    В день республиканского референдума некоторые избирательные участки начнут и завершат работу раньше или позже остальных из-за особенностей их расположения, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: ТИК

    Как ранее сообщил посол РК по особым поручениям Ерлан Алимбаев, среди зарубежных первым для избирателей откроется участок референдума в Токио (Япония).

    На территории Казахстана раньше всех начнут работу участки, расположенные при воинских частях. Они откроются в 06:00. Остальные избирательные участки по стране начнут принимать граждан с 07:00.

    Самым последним завершит работу участок референдума в генеральном консульстве Казахстана в Сан-Франциско (США).

    Всего по стране будет работать 10 402 участка референдума. Из них: 9 779 участков — по месту регистрации граждан; 634 участка — в местах временного пребывания; 71 участок — при загранучреждениях Казахстана в 54 странах.

    В целом в списки участников референдума включены 12 461 796 граждан.

    Ранее сообщалось, что все избирательные участки для проведения республиканского референдума, назначенного на 15 марта, полностью готовы к работе в Казахстане и за рубежом.

    Теги:
    Время Конституционная реформа Референдум-2026
    Данира Искакова
    Автор
    Сейчас читают