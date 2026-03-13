Какой участок завершит работу в день референдума позже всех

Как ранее сообщил посол РК по особым поручениям Ерлан Алимбаев, среди зарубежных первым для избирателей откроется участок референдума в Токио (Япония).

На территории Казахстана раньше всех начнут работу участки, расположенные при воинских частях. Они откроются в 06:00. Остальные избирательные участки по стране начнут принимать граждан с 07:00.

Самым последним завершит работу участок референдума в генеральном консульстве Казахстана в Сан-Франциско (США).

Всего по стране будет работать 10 402 участка референдума. Из них: 9 779 участков — по месту регистрации граждан; 634 участка — в местах временного пребывания; 71 участок — при загранучреждениях Казахстана в 54 странах.

В целом в списки участников референдума включены 12 461 796 граждан.

Ранее сообщалось, что все избирательные участки для проведения республиканского референдума, назначенного на 15 марта, полностью готовы к работе в Казахстане и за рубежом.