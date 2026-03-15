    11:50, 15 Март 2026 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев проголосовал на республиканском референдуме

    Глава государства принял участие в голосовании на республиканском референдуме по проекту новой Конституции на участке референдума № 51, расположенном во Дворце школьников, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Фото: Акорда

    После голосования Президент провел брифинг для представителей отечественных и зарубежных средств массовой информации.

    Фото: Акорда

    Обращаясь к журналистам, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул исключительную важность референдума для будущего развития нашей страны.

    Фото: Акорда

    — Поздравляю всех вас, ведь сегодня судьбоносный день для нашей страны. Конституция — это поистине исторический документ, который гарантирует права и свободы наших граждан, поэтому он имеет исключительное значение. Новая Конституция утверждает территориальную целостность, Независимость и Суверенитет нашей страны. Конституция, принятая в 1995 году, сыграла свою роль. Наша страна жила по этому документу 35 лет, но время не стоит на месте. Настал момент принять новый Основной закон. Я также активно участвовал в его подготовке, лично предложил формулировки преамбулы Конституции и ряда других норм. Уверен, новый Основной закон будет служить на благо страны и ее будущего, — заявил Глава государства.

    Фото: Акорда

    Затем Президент ответил на ряд вопросов, касающихся основных целей и задач конституционной реформы, а также международной повестки.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент Казахстана Конституционная реформа Референдум-2026
    Данира Искакова
