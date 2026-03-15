Касым-Жомарт Токаев проголосовал на республиканском референдуме

После голосования Президент провел брифинг для представителей отечественных и зарубежных средств массовой информации.

Обращаясь к журналистам, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул исключительную важность референдума для будущего развития нашей страны.

— Поздравляю всех вас, ведь сегодня судьбоносный день для нашей страны. Конституция — это поистине исторический документ, который гарантирует права и свободы наших граждан, поэтому он имеет исключительное значение. Новая Конституция утверждает территориальную целостность, Независимость и Суверенитет нашей страны. Конституция, принятая в 1995 году, сыграла свою роль. Наша страна жила по этому документу 35 лет, но время не стоит на месте. Настал момент принять новый Основной закон. Я также активно участвовал в его подготовке, лично предложил формулировки преамбулы Конституции и ряда других норм. Уверен, новый Основной закон будет служить на благо страны и ее будущего, — заявил Глава государства.