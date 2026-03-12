Казахстан планомерно укрепляет транспортно-транзитный потенциал - Глава государства
Наряду с модернизацией коммунальной, энергетической и водной инфраструктуры Казахстан планомерно укрепляет транспортно-транзитный потенциал страны. Об этом заявил Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на ІІІ республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.
Как отметил Президент, в прошлом году построены и отремонтированы 1500 километров железных дорог, что является рекордным показателем. А уже в этом году будут проложены еще свыше 3700 километров новых линий.
Параллельно запускаются новые пассажирские маршруты, обновляется парк вагонов, реконструируются вокзалы, средний срок службы которых по стране уже превышает 60 лет. Десять из них и вовсе были построены более века назад.
В прошлом году впервые была начата масштабная реконструкция всех 124 вокзалов страны, и эта работа завершится до конца 2026 года.
— В прошлом году введена в эксплуатацию одна из самых ожидаемых трасс Астана — Алматы. Я ранее поручал начать строительство абсолютно новой автомобильной дороги, которая свяжет столицу с западными регионами страны. Сейчас в этом направлении уже ведется конкретная работа, — сказал Глава государства.
При этом Президент подчеркнул, стране, конечно же, нужны масштабные автобаны, но и дороги местного значения не должны оставаться вне поля зрения. Для миллионов наших граждан, особенно в сельских районах, автомобильные дороги в буквальном смысле являются «дорогами жизни», обеспечивая повседневные потребности людей и развитие бизнеса.
В прошлом году ремонтными работами по всей стране были охвачены 13 тысяч километров, включая 3 тысячи километров дорог местного значения.
В этом году будет отремонтировано еще 2,3 тысячи километров местных дорог. В целом же, в предстоящие три года планируется привести в нормальное состояние 32 тысячи километров местных дорог.
Для наглядности масштаба проводимой работы — в совокупности эти трассы почти в три раза превышают протяженность сухопутной границы Казахстана.
При этом Правительство и профильные госорганы должны уделять приоритетное внимание качеству дорожной инфраструктуры, указал Токаев.
Стабильно высокие темпы набрало и жилищное строительство, отметил Президент.
За последние три года в стране сдано 57 млн квадратных метров жилья. В сравнении с показателями соседних стран, это действительно самый высокий показатель ввода жилья на душу населения. Более 520 тысяч семей в городах и около 70 тысяч семей в селах получили жилье.
Кроме того, развивается и социальная инфраструктура. За последние несколько лет в стране построены и реконструированы в соответствии с требованиями времени тысячи школ, медицинских, культурных и спортивных объектов.
— Можно сказать, что вся страна превратилась в большую строительную площадку. Те, кто часто бывает в регионах, воочию убеждаются, что повсюду идут капитальный ремонт и по-настоящему большая стройка, — сказал Касым-Жомарт Токаев.